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Berkan Kutlu: Hocamız nerede görev verirse orada oynuyoruz

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Galatasaraylı oyuncu Berkan Kutlu, Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Hocamız nerede görev verirse orada oynuyoruz' dedi. MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. A Takım oyuncusu Berkan Kutlu, maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaraylı oyuncu Berkan Kutlu, Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hocamız nerede görev verirse orada oynuyoruz" dedi.

Mke Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. A Takım oyuncusu Berkan Kutlu, maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kutlu, maçı erken kopardıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Prag maçı öncesi önemli bir özgüven oldu bizim için. Ekiple birlikte çok çalışıyorum. Teknik ekibimiz, herkesle beraber çok çalışıp her pozisyona kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Hocamız nerede görev verirse orada oynuyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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