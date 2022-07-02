Benzema'nın fotoğrafında 'ojeli parmak' dikkat çekmişti! Yıldız golcünün yeni sevgilisi gündem oldu - Haberler

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Benzema'nın fotoğrafında 'ojeli parmak' dikkat çekmişti! Yıldız golcünün yeni sevgilisi gündem oldu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Geçtiğimiz sezonun yıldızlarından biri olan Karim Benzema, tatiline devam ediyor. Yıldız golcünün uyurken çekilen bir fotoğrafında bir kadına ait ojeli ayak parmağı dikkatli takipçileri tarafından fark edildi. Ardından oyuncunun yeni sevgilisi sosyal medyada gündem oldu.

Geçen sezon gösterdiği performansla herkesin takdirini toplayan Fransız golcü Karim Benzema, yeni sezon öncesi tatilin keyfini çıkarıyor.

FOTOĞRAF OLAY OLDU

Benzema, uyurken çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı ve sonrasında fotoğrafı sildi. Ancak bu fotoğraftaki ayrıntıyı dikkatli takipçileri fark etti. Çekilen fotoğrafın kadrajında ojeli ayak parmağı göze çarpıyordu. Bunu fark eden takipçileri aşk söylentilerini takip edip o parmağın kime ait olduğunu buldu. Ardından Benzema ve yeni sevgilisinin fotoğrafları gündeme geldi.

Benzema'nın fotoğrafında 'ojeli parmak' dikkat çekmişti! Yıldız golcünün yeni sevgilisi gündem oldu

YENİ SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞDI

Karim Benzema'nın yeni sevgilisi Jordan Ozuna, bu olaydan sonra daha çok gündeme geldi. Genç kadının Instagram'da yer alan fotoğraflarına beğeni yağdı.

Benzema'nın fotoğrafında 'ojeli parmak' dikkat çekmişti! Yıldız golcünün yeni sevgilisi gündem oldu

Benzema'nın fotoğrafında 'ojeli parmak' dikkat çekmişti! Yıldız golcünün yeni sevgilisi gündem oldu

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Karim Benzama Spor Haberler

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