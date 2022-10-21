Benzema'dan Ankaragücülü paylaşım! Eski futbolcuya fena yüklendi

2022 Ballon d'Or'u kazanan Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşıma imza attı. Deneyimli santrfor, kendisi için "Fransa için Mbappe, Benzema'dan çok daha önemli." diyen Ankaragücü'nün eski futbolcusu Jerome Rothen'e sert cevap verdi. Yaptığı paylaşımda Rothen'in Ankaragücü formasıyla bir fotoğrafını kullanan Fransız yıldız, "Çok fazla konuşuyorsun, konsantre ol" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Real Madrid formasıyla La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren 2022 Ballon d'Or ödülüne layık görülmüştü. Fransız yıldız kendisi için yorum yapan eski futbolcu Jerome Rothen'e sert çıkıştı.

"MBAPPE, BENZEMA'DAN ÇOK DAHA ÖNEMLİ"

Bir dönem Ankaragücü forması giyen eski futbolcu Jerome Rothen, Karim Benzema için "Fransa için Mbappe, Benzema'dan çok daha önemli." ifadelerini kullandı.

"KONSANTRE OL"

Bu sözlere sinirlenen Fransız yıldız, Rothen'in Ankaragücü forması giydiği bir görselini kullanarak yaptığı paylaşımda, "Çok fazla konuşuyorsun, konsantre ol" dedi. Golcü futbolcu ardından yaptığı paylaşımda ise Ballon d'Or'u kazandığı sırada çekilmiş bir fotoğrafını kullandı.