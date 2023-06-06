Benzema, Al-Ittihad'a transfer oldu

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad, Karim Benzema'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Al-Ittihad kulübü Fransız yıldız Karim Benzema ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Real Madrid'de başarılarla dolu kariyere imza atan 35 yaşındaki forvet, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek. Al-Ittihad kulübü sosyal medya hesabından Benzema'nın transferini resmen duyurdu. - İSTANBUL