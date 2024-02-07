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Benito Raman, Samsunspor formasını giymek için sabırsızlanıyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un transfer ettiği forvet Benito Dirk Raman, Samsun'a geldi ve taraftarlar önünde forma giymek için sabırsızlandığını ifade etti. Raman, Samsunspor'a büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

beyazlı formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un bu transfer dönemindeki ilk ve tek transferi olan forvet Benito Dirk Raman, Samsun'a geldi. Nuri Asan Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Raman, Samsunspor formasını taraftarlar önünde giymek için sabırsızlandığını ifade etti. Raman, "Samsunspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum. Taraftarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Futbola Belçika'nın Genk altyapısında başlayan Benito Dirk Raman, sırasıyla Germinal Beerschot, Kortrijk, Sint-Truiden, Standard Liege, Fortuna Düsseldorf, Schalke 04 ve Anderlecht formalarını giydi. Profesyonel futbol kariyerinde 359 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 83 kez fileleri havalandırdı.

Benito Raman ayrıca 1 kez de Belçika Milli Takım formasını giydi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Nuri Asan Samsun Milli Takım Futbol Spor Güncel Haberler

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