Benhur Keser: 'Erzurumspor FK Olarak Bir Hikaye Yazdık'

ERZURUMSPOR FK ile 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan tecrübeli kanat oyuncusu Benhur Keser, sezonun yorgunluğunu memleketi Kayseri'de geçiriyor. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile sözleşmesi devam eden Keser, Erzurumspor FK ile yaşadığı şampiyonluk serüvenini Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Erzurumspor FK forması ile bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ve takımının şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi olan Benhur Keser, sezonun tamamlanmasının ardından memleketi Kayseri'de yorgunluğunu atıyor. Tecrübeli sağ kanat oyuncusu ailesi ve dostları ile zaman geçirdiği Kayseri'de, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Mavi-beyazlı ekipte bu sezon 23 maçta forma giyerek 8 kez fileleri havalandıran Keser, 7 puan geriden gelerek sezonu şampiyon olarak bitirdiklerine dikkat çekti.

'BAZI BAŞARILAR KOLAY GELMİYOR'

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un oyuncusu olan ve Erzurumspor FK ile olan sözleşmesi de mayıs ayının sonunda sona erecek olan Benhur Keser, "Bizim için zor bir sezon oldu. Bazı başarılar kolay gelmiyor. Bunların bir zorluk derecesi oluyor. Bizim bulunduğumuz konumda bayağı bir zorlu geçti. İyi takımların ve zorlu maçların olduğu bir sezonu geride bıraktık. Bunu şampiyonluk ile taçlandırdık. Bizim için kolay olmadı. Erzurumspor olarak takım halinde bir hikaye yazdığımızı düşünüyorum. 7 puan geriden gelerek ilan ettiğimiz bir şampiyonluğumuz var. Bu şampiyonlukta büyük emek harcandı. Bütün takım arkadaşlarımla sahaya karakter koyuldu. Bir aile kavramının oluşturulması bizi şampiyonluğa götürdü" diye konuştu.

'TAKIMIMA KATKI SAĞLADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Bu sezon kritik dönemlerde sahneye çıktığının hatırlatılması üzerine Keser şöyle konuştu:

"Aldığımız önemli galibiyetler de attığım gollerin etkili olduğunu sürekli bir kesim söylüyor. Biz her maça ayrı hazırlanmadık. Her maça aynı hazırlandık. 18'inci sıradaki Adana Demirspor maçına da ayını hazırlandık. Kafaya oynayacağım Erokspor ve Çorumspor maçlarına da aynı mantaliteyle hazırlandık. Benim performansıma ve kritik gollere de gelirsek, o da nasip oldu. Çünkü, ben hiçbir zaman 90 dakika boyunca mücadeleyi bırakmayan, pes etme özelliği olmayan bir oyun yapısına sahip olduğumu düşünüyorum. Bunu yakın çevrem ve futbolcu camiası da biliyor. O gollerde bana nasip oldu. O yüzden de takımıma bu konuda katkı sağladığım için çok mutluyum. Ligimiz daha yeni bitti. Mayısın sonuna kadar Erzurumspor ile olan sözleşmem devam ediyor. Rizespor'la da 1 sene daha sözleşmem bulunuyor. Bizde tekrar oturup, konuşuyoruz. Daha zamanımız var. Ne olup, ne biteceğini bende daha kestiremiyorum. Ama inşallah hayırlısı olur."

'MİLLİ TAKIM HEPİMİZİN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR'

Örnek aldığı futbolculara da değinen Benhur Keser, "Hepimizin idolü oldu. Sonuçta futbola birilerini izleyerek başladık. Ben Ronaldinho'yu çok severdim. Rol model olarak Ronaldinho'yu alıyorum. Oyun sitili ve oyun yapısı olarak onların yanından geçemeyiz ama Cristiano Ronaldo hayranlığım da var. Milli takım hepimizin kırmızı çizgisidir. Sadece benim değil, tüm Türkiye'nin ve futbolcuların kırmızı çizgisidir. Şimdi milli takımda oynayan konuşup, görüştüğüm arkadaşlarım da var. Onlar için ve ülkemiz için çok heyecanlıyım. Ülkemizin 24 yıl sonra milli takımla dünya kupasına gitmesi bizim için büyük bir başarıdır. Orada da inşallah gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü, kalbim Türkiye Milli Takımı'ndan yana atması lazım. Onlar içinde en iyisini diliyorum. İnşallah Dünya Kupası'na gittiğimizde de orada da başarılı olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'KAYSERİSPOR DÜŞTÜĞÜ YERDEN HER ZAMAN KALKAR'

Futbola Kayserispor altyapısında başladığını ve 10 yıl farklı yaş kategorilerinde forma giydiğini vurgulayan 29 yaşındaki futbolcu, "Kayseri bizim memleketimiz. Burada doğdum ve burada büyüdüm. Ailem burada. Kayseri benim için bambaşka hikayeler yazdığım beni, ben yapan bir yer. Gittiğim yerde başarılı olduğum zaman 'Kayserili futbolcu Benhur Keser, şampiyonluğa ulaştı' gibi sürekli bir haber görüyorum. Altyapısında 10 sene forma giyidim. Tüm yaş kategorilerinde takım kaptanlığı yaptım. Kayserispor'u her zaman yakından takip ettim. Çünkü, Kayserispor'da ve Kayseri'de sevdiğim ağabeylerim, kardeşlerim, dostlarım var. Onlar içinde, Kayserispor camiası içinde çok üzgünüm. Böyle olmaması gerekiyordu. Ama oldu. Kayserispor büyük bir camia, düştüğü yerden her zaman kalkar. Şehrin dinamikleri var. Şehrin ağabeyleri, büyükleri var. Onlara da şöyle bir mesaj göndermek istiyorum; Kayserispor'a sahip çıkmalıyız. Çünkü, Kayserispor büyük ve iyi bir camia. Tesisleri olan, bütün imkanları güzelce sağlayabilen bir kulüp. Kayserispor bizim memleketimiz. Kırmızı çizgimiz diyebilirim. Ne olursa olsun, her ne kadar buraya çok az gelip gitsek de kalbimiz hala Kayserisporla birlikte. Çünkü, buranın çocuğuyuz. Memleketimizin evladıyız. Onlara da en kısa zamanda inşallah toparlanmaları için iyi dilekler de bulunuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı