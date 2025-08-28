Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi parkurunu tamamlayan ilk Türk yüzücü oldu

Dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, elde ettiği başarıya "cesaret" göstererek ulaştığını söyledi.

Okyanus Yedilisi'nin tüm parkurlarını tamamlayan ilk Türk yüzücü olan Bengisu Avcı, Beyoğlu'ndaki AXA Türkiye Genel Müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, yüzücü Bengisu Avcı'nın yanı sıra AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Bengisu Avcı, sırasıyla 3 Ağustos 2018'de Manş Denizi'ni, 5 Eylül 2022'de Catalina Kanalı'nı, 24 Nisan 2023 Cebelitarık Boğazı'nı, 13 Şubat 2024'te Cook Boğazı'nı, 19 Ekim 2024'te Molokai Kanalı'nı, 19 Temmuz 2025'te Kuzey Kanalı'nı ve 3 Ağustos 2025'te Tsugaru Boğazı'nı başarıyla geçti.

Tsugaru Boğazı'nı 10 gün arayla yüzdüğünü belirten Avcı, "İlk sorunumuz bütçeyi tamamlayabilmekti. İlk parkurumdan sonra fiziksel olarak da yüzebileceğimi düşünmüyordum. Kuzey Kanalı'ndan Japonya'ya sadece 10 günde gidebildim. Burada asıl sorunumuz bütçeydi, sponsorlara ulaşamamaktı, sesimi duyuramamaktı. İkincisi de 2020'de başlayan Kovid-19 pandemisi nedeniyle yurt dışına çıkamadık. Dünyadaki bütün yüzücüler meydan okumalara devam ederken, biz ne yazık ki devam edemedik. 3-4 yılda bitecek bir meydan okuma bu yüzden de bizim için 7 yılı buldu." diye konuştu.

Parkur boyunca çeşitli zorluklarla karşılaştığını vurgulayan 29 yaşındaki yüzücü, "Çok fazla olamayacak dediğim an oldu. Özellikle son parkurumuzda, Japonya'da oldu. Yapamayacağız dediğimiz her an bunu ne kadar istediğimi düşündüm, ne kadar emek verdiğimi düşündüm. Bütçe sorunlarını yendikten sonra zaten büyük bir okyanusa çıkıyoruz. Dalgalarla mücadele etmemiz gerekiyor. Biz yüzücüler şöyle diyoruz: 'Eğer okyanus izin verirse geçebiliyoruz.' Bazen okyanus izin vermedi, bazen çok soğuktu, bazen de fırtına izin vermedi. En zoru bunu aşabilmek ve yeniden cesaret edip suya girebilmekti." ifadelerini kullandı.

Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni tamamlarken unutamadığı anları ise şu sözlerle paylaştı:

"Unutamadığım çok fazla an var. Molokai parkurunda gece karanlıkta yüzmemiz gerekiyordu. Kanalın yanına giderken altımda biyolüminesansla kaplı bir yunus geçti. Işıltılarla gidiyordu ve o zaman denizcilerin nasıl hikayeler anlattıklarını daha iyi anladım. Çünkü bunu tarif edebilmem imkansız. Bunu görmeyen, yaşamayan birine tarif edemem. Cook Boğazı'nda tam umutsuzluğa kapılmışken üstümden uçan albatros kuşuydu. Albatros kilometrelerce, millerce dinlenmeden uçabilen bir kuş. Bana çok destek oldu. Hepsinin bir hikayesi var."

Kuzey Kanalı'nı geçerken çok zorlandığını anlatan Bengisu, şunları kaydetti:

"Kuzey Kanalı'nı ilk geçişimde hipotermi ile mücadele ettim. Daha önce da yaşamıştım, nasıl bir his olduğunu biliyorum. Burada fiziksel antrenman kadar kilo almak, kilometrelerce antrenmanda yüzmek, soğukta antrenman yapmak, bir yandan da mental idman çok önemli. Bir sporcu fiziksel antrenman kadar mental hazırlığa da önem vermeli. Yarışlara böyle hazırlanıyoruz. Diğer iki erkek yüzücü Japonya parkurunda yarıda bıraktı. Fiziksel olarak benden iyi duruyorlardı ama mentalde güçlü değillerdi. Kuzey Kanalı'nda bir başka sorun da eşim Egor, zatürre geçiriyordu. İrlanda'ya indiğimizde acile kaldırıldı. 10-11 gün boyunca acilde yattı. Diğer sporcular antrenman yaparken ben sabah idman, öğlen hastaneye gitmek zorundaydım. Ekibime, hocalarıma, antrenörlerime, büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Hepimiz bu yolculuktayız. Ben bitirdim ama hepimiz kazandık."

Toplantı, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.