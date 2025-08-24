Benfica'dan Portekiz basının Kerem Aktürkoğlu iddiasına olay yanıt

Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Portekiz ligi maçında konuk ettiği Tondela'yı 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan milli futbolcu, yedek başladığı maçın 67. dakikasında oyuna dahil oldu.

KEREM'İN SİNİRLİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER

Öte yandan Portekiz basını maçın ardından Kerem Aktürkoğlu için dikkat çeken ifadeler kullandı. Başarılı futbolcunun maçta oldukça sinirli olduğunun gözlemlendiği ifade edildi.

GÜLÜMSEDİĞİ ANLARI PAYLAŞTILAR

Benfica ise Kerem'le ilgili söz konusu yorumlara flaş bir yanıt geldi. TSİ 2:53'te paylaşım yapan Portekiz ekibi, "Aktürkoğlu çok sinirliydi" dedi ve milli futbolcunun maça girerken gülümsediği anları paylaştı.

"ADMİN 14 YAŞINDA MI?"

Bu arada Benfica'nın bu paylaşımı taraftarları çileden çıkardı. Bir taraftarın "Utanç verici, admin 14 yaşında mı?" yorumu dikkat çekti.