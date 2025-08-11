Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı

Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu kararı
Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Nice ile oynayacağı maç öncesi yaptığı son antrenmanda yer aldı. Benfica teknik direktörü Bruno Lage, milli futbolcunun Nice maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı. Bu açıklama sonrası bir kesim Fenerbahçeli taraftar, milli yıldızın forma şansı bulması halinde yeniden sakatlanabileceğini söyleyerek endişelerini dile getirdi.

Portekiz devi Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, geçirdiği sakatlığın ardıdnan yeniden takımla antrenmana çıktı.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Uefa Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Nice ile deplasmanda oynanan ilk maçta sakatlığı nedeniyle takımının yanında olamayan 26 yaşındaki milli futbolcu, Salı günü oynanacak rövanş maçı öncesi yapılan son antrenmanda takımla çalışmalara katıldı.

KADRODA YER ALACAK

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Nice maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lage, Kerem'in Nice ile oynanacak maçın kadrosunda yer alacağını söyleyerek, "Nice ile oynadığımız ilk maçta sakatlığı vardı, yarınki (salı günü) maçta kadroda olacak. Bugün takımla antrenman yaptı ve kendisini iyi hissediyor." ifadelerini kullandı.

BU KARAR FENERBAHÇELİLERİ ELEŞTİRDİ

Bruno Lage'ın açıklamaları sonrası Kerem'in Fenerbahçe'ye transfer olmasını isteyen bir kesim taraftar, milli yıldızın forma şansı bulması halinde sakatlığının nüks edebileceğini söyleyerek endişelerini dile getirdi.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasann hasann:

Çok Endişelendik

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Kaç arma öptü,şimdi gelip fener armasını mı öpecek...

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaber Muavini:

SENİ DE BİZ ÖPTÜK MAL_HAT EN GÜZEL YERİNDEN ÇİTLEMBİK:)))

yanıt0
yanıt0
