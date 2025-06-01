Bellona Kayserispor'un Kaleci Antrenörü: 'Samsunspor Kazanmak İstiyordu'

Bellona Kayserispor'un Kaleci Antrenörü: 'Samsunspor Kazanmak İstiyordu'
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Bellona Kayserispor, Reeder Samsunspor'a 2-1 yenildi. Kaleci antrenörü Bora Sevim, maçın uzatma dakikalarındaki gollere engel olamadıklarını belirtti ve takımlarının mücadele gücünü vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Reeder Samsunspor'a 2-1 yenilen Bellona Kayserispor'un kaleci antrenörü Bora Sevim, maçın uzatma dakikalarındaki gollere engel olamadıklarını ve mücadeleden mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Sevim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hiçbir takımın kaybetmek için sahaya çıkmadığını vurgulayarak, "Biz takım olarak buraya geldiğimizden beri oyuncularımız üst düzey maçlar gösterdi. İddiamız maçtan önce yoktu ama hiçbir takım kaybetmek için sahaya çıkmıyor. Zaten mücadele gücü yüksek bir takımız. Bunu da sahaya yansıttık." diye konuştu.

Oyuncularına kendi ve ekibi adına teşekkür eden Sevim, "Maçla ilgili söylenecek fazla bir şey yok. Samsunspor kazanmak istiyordu. İyi bir taraftar desteği vardı. Son anda da olsa kazandılar. Kendilerine Avrupa maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Spor
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