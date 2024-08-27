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Bellona Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Burak Yılmaz, oyuncularıyla gurur duyduğunu belirtti ve galibiyetlerle daha iyi olacaklarına inandığını söyledi.

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, her biri değerli olan oyuncularıyla gurur duyduğunu bildirdi.

Konyaspor maçı için başlattıkları hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Yılmaz, "Konyaspor ciddi ve diri bir takım. 3 maçtır kendilerini izledim. Tabi ki de belli zaafları var. Bizim de olduğumuz gibi ama ben Konyaspor karşısında oyuncularıma çok inanıyor ve güveniyorum. Ben çok iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Burada çok güzel bir hava ve ortam var. İnşallah galibiyetlerle birlikte daha iyi olacağız." diye konuştu.

Yılmaz, Kayserispor'u çok iyi yerlere getirmek için çaba sarf ettiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Burada bir kaos varmış, bir problem varmış hissi yaratmamanızı rica ediyorum sizlerden. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Kayserispor'u, bu şehri, bu takımı ve bu camiayı çok iyi yerlere getirmek için hepimiz aynı gemideyiz. Benimle, başkanımla ya da yönetimimizle alakalı bir olumsuzluk yok. Ben hizmet etmek, Kayserispor'u layık olduğu yerlere getirmek için buradayım. Allah izin verirse de bunu hem ekibimle hem de oyuncularımla başaracağımızı düşünüyorum."

Antrenman, kuvvet ve koordinasyon çalışmalarıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Burak Yılmaz Kayserispor Konyaspor Tümosan Bellona Spor Spor Güncel Haberler

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