Bellona Kayserispor, Anneler Günü'nde 1038 Kadın Taraftarı Ücretsiz Davet Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Onvo Antalyaspor'u konuk edecek Bellona Kayserispor, Anneler Günü dolayısıyla 1038 kadın taraftarı maçın oynanacağı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda ücretsiz konuk edecek.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından "Kayserispor Passolig'i olan kadınlarımızı #ŞehrinKalbi'ne davet ediyoruz" başlıklı hashtag ile yapılan paylaşımda, kadın taraftarlar 12 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Onvo Antalyaspor'la oynanacak maça davet edildi.

Anneler Günü dolayısıyla 1038 kadın taraftarın maça ücretsiz alınacağı belirtilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Anneler Günü'ne özel Onvo Antalyaspor maçında 1038 kadın taraftarımıza biletler ücretsiz olacak. Kayserispor Passolig'i olan kadınlarımızı ŞehrinKalbi'ne davet ediyoruz. Passolig gişeleri hafta için Kayserispor Buluşma Noktası'nda saat 17.00'ye kadar, maç günü ise stadyumda hizmet verecek."