Belekoma Tayfa, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi 120 haneye yardım kolisi dağıttı

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün taraftar grubu olan Belekoma Tayfa, Ramazan ayında güzel bir projeye imza atarak, ihtiyacı sahibi 120 haneye ulaştı.

Bilecik'in en büyük sivil toplum örgütü olan grup, aralarında topladıkları paralarla 1 haftalık kısa bir süre içerisinde 120 Ramazan kolisi aldı. Grup üyeleri, daha önceden belirledikleri ihtiyacı sahibi 120 haneye kendi imkanları ile dağıttı. Belekoma Tayfa Tribün Lideri Mert Pekcan, tüm grup üyelerine teşekkür ederek, "Kendi imkanlarımızla aldığımız yardım kolilerini 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' şiarıyla başlattığımız organizasyon sonucunda 120 hanemize dağıtmış bulunuyoruz, herkesin bilmesini isteriz ki Bilecikspor'umuz var olduğu sürece bu şehrin en büyük sivil toplum örgütü olan Belekoma Tayfa olarak sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu organizasyonda desteklerini esirgemeyen çorbada benimde tuzum olsun diyen değerli hemşerilerimize ve üniversitemiz bünyesinde bulunan taraftar gruplarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK