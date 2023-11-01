Belediye Derincespor: 1-2

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Osman Baruk, Mikail Can, Hakan Ergin

İNEGÖLSPOR: Deniz Çörtlen - Yusuf Ziya Gümüş (Dk. 77 Cengiz Ötkün), Samed Karakoç, Ethem Balcı (Dk. 70 Serhat Baştan), Yusuf Kocatürk, Kadir Turhan, Eren Emre Aydın, Emre Toptan, Tuğbey Akgün (Dk. 70 Arda Çağdaş), Nurettin Korkmaz, Batuhan Altıntaş (Dk. 49 Uğur Türk)

BELEDİYE DERİNCESPOR: Kaan Çinkaya - Ömer Özdemir, Alpay Çelebi (Dk. 46 Erdi Can Şehit), Tuğkan Kamışoğlu, Emre Durmuşhan (D. 62 Hamza Ok), Eren Bayraktar (Dk. 86 Bilal Gündoğdu), Oğuz Kocabal (Dk. 11 Arda Ayhan), Erman Bulucu, Alperen Pak, Ali Gündoğdu (Dk. 62 Tarık Mayhoş), Taha Aydınlı

GOLLER: Dk. 13 Batuhan Altıntaş (İnegölspor), Dk. 35 Erman Bulucu, Dk. 68 Tarık Mayhoş (Belediye Derincespor)

SARI KARTLAR: Yusuf Ziya Gümüş, Eren Aydın, Samed Karakoç (İnegölspor), Arda Ayhan, Tuğkan Kamışoğlu (Belediye Derincespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İnegölspor ile Belediye Derincespor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında karşı karşıya geldi. İnegölspor sahasında ağırladığı Belediye Derincespor'a 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.