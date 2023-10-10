Belçikalı futbolcu Eden Hazard aktif futbol kariyerini noktaladı

Belçikalı futbolcu Eden Hazard, uzun süren sakatlıklar nedeniyle aktif futbol kariyerini sonlandırdığını duyurdu. 32 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kariyeri boyunca oynadığı kulüplere teşekkür etti ve hayranlarına veda etti.

Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard, 32 yaşında aktif futbol kariyerini noktaladığı duyurdu.

Uzun süre sakatlıklardan dolayı sahalardan uzak kalan Belçikalı futbolcu Eden Hazard, kariyerini noktaladığını duyurdu. 32 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "16 yıl ve 700'den fazla oynanan maçtan sonra profesyonel kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Hayalimi gerçekleştirdim, dünyanın dört bir yanında birçok sahada oynadım ve eğlendim. Kariyerim boyunca büyük yöneticiler, koçlar ve takım arkadaşları ile tanışmak bana şans verdi Bu güzel zamanlar için herkese teşekkür ederim, hepinizi özleyeceğim. Ayrıca oynadığım kulüplere teşekkür etmek istiyorum: LOSC, Chelsea ve Real Madrid ve Belçika için RBFA'ya teşekkür ediyorum. Aileme, arkadaşlarıma, danışanlarıma ve iyi günde kötü günde yanımda olan insanlara özel teşekkür ederim. Sonunda, bunca yıldır beni takip eden hayranlarıma ve oynadığım her yerde verdiğiniz cesaret için çok teşekkür ederim. Şimdi sevdiklerimin tadını çıkarma ve yeni deneyimler yaşama zamanı. Çok yakında saha dışında görüşürüz arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Hazard, Premier Lig'de 7 sezonda Chelsea formasıyla oynadığı 245 maçta 85 gol, 61 asistlik bir performans sergileyerek, 115 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu. İspanya kariyerinde birçok sakatlık problemi yaşayan Belçikalı yıldız, toplamda 500 günden fazla sakatlık sebebiyle formasından uzak kaldı.

Eden Hazard, son olarak geçtiğimiz sezon İspanya La Liga'nın 34. haftasında Getafe karşısında forma giyerken, 61 dakika sahada kaldı.

32 yaşındaki oyuncu, Madrid'de 76 müsabakada 7 gol, 12 asistle takımına katkı sağlarken, Belçika Milli Takımı'yla ise 126 maça çıkıp, 33 gol, 36 asist yaptı.

Hazard, kariyerinde Lille ile 1'er Fransa Ligi ve Fransa Kupası şampiyonluğu, Chelsea'de 2'şer UEFA Avrupa Ligi ve Premier Lig, 1'er İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Kupası şampiyonluğu, Real Madrid'le de 2 kez İspanya Kupası, 1'er kez Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Kupası, UEFA Süper Kupa, İspanya Kupa ve İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Belçikalı oyuncu, bireysel olarak da 2015 yılında İngiltere'de yılın futbolcusu, 2010 ve 2012 yılları arasında 2 kez Lille'de, 2014-2015 sezonunda da Chelsea'de sezonun oyuncusu ödülünün sahibi oldu. - İSTANBUL