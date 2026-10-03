Belçika Türkiye'yi 3-0 yendi, Van Bommel Türkiye'ye fırsatlar verildiğini söyledi

BELÇİKA Teknik Direktörü Mark van Bommel galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Her şey mükemmel değildi. Sonraki maçlar için 'Her şey mükemmeldi, artık kendimizi bırakabiliriz' diye düşünmememiz gerekiyor. Ama genel olarak sonuçtan memnunum" dedi.

Belçika, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 3'üncü maçında sahasında Türkiye'yi 3-0 mağlup etti. Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE BÜYÜK FIRSATLAR VERDİK"

Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ancak takımının oyununda geliştirmesi gereken noktalar bulunduğunu ifade eden Van Bommel, "Öncelikle kazandığımız için çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Top hakimiyetimiz çok iyi değildi. Özellikle ilk yarıda, 2-0 öncesinde sanırım 20-25 kez oyun çok gidip geldi. Adeta bir masa tenisi maçı gibiydi. Bu bölümde Türkiye'ye büyük fırsatlar da verdik, bunu söylemem gerekiyor. Yapmamız gerekenleri tam olarak yapabilseydik daha iyi bir oyun sergileyebilirdik. Ancak genel olarak baktığımızda çok memnun olduğumu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Her şeyin istedikleri gibi gitmediğine dikkat çeken Van Bommel, "Her şey mükemmel değildi, bunu da belirtmek isterim. Sonraki maçlar için, 'Her şey mükemmeldi, artık kendimizi bırakabiliriz' diye düşünmememiz gerekiyor. Ama genel olarak sonuçtan memnunum" diye konuştu.

"OYUNCULARIMIZIN DOĞRU POZİSYONLARDA YER ALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Takımının pres anlayışıyla ilgili gelen bir soruyu yanıtlayan Van Bommel, "Genel olarak bakıldığında çok kaliteli bir takımdan söz edebiliriz. Ellerinden geleni, hatta ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını düşünüyorum. Oyuncularımızda agresif bir pres yoktu. Buna rağmen oyuncularımızın genel anlamda doğru pozisyonlarda yer aldığını düşünüyorum. Bu da futbol ile alakalı" şeklinde konuştu.

"BİLEREK SARI KART GÖRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜYORUM"

İki gol atan de Bruyne'un gördüğü sarı kartla ilgili konuşan Van Bommel, "Bence oldukça sinirliydi ve sarı kart görebileceğinin farkında bile değildi. Fransa, İtalya ve bugünkü maçta da çok iyi oynadığını düşünüyorum. Sahada oldukça iyi bir performans sergiledi. Bu yüzden bilerek sarı kart gördüğünü düşünmüyorum. Sanırım Yuri de bir sonraki maçta cezalı olacak ve Fransa maçında oynayamayacak. Şunu söyleyebilirim; ben de futbolculuk dönemimde çok fazla sarı kart gördüm. Bugünkü de gereksiz bir sarı karttı" dedi.

LUKAKU AÇIKLAMASI

Romelu Lukaku'nun performansını değerlendiren Van Bommel, "Kendisi aynı zamanda Fenerbahçe'de oynuyor. Bu yüzden bu akşam gol atmasının ona oldukça iyi hissettirdiğini düşünüyorum. Fiziksel olarak daha iyi duruma geldikçe oyununun da gelişeceğini düşünüyorum. Kendisiyle Fenerbahçe'ye gitmeden önce de konuştum. Ona daha fazla süre alması ve daha fazla sahada olması gerektiğini söyledim" ifadelerini kullandı.

Lukaku'nun fiziksel durumuna göre daha fazla süre alabileceğini belirten Van Bommel, oyuncuyu ilerleyen dönemde ilk 11'de değerlendirebileceğini söyledi.

"TAKIMA OLUMLU ETKİ SAĞLIYORLAR"

Takımdaki deneyimli oyuncular de Bruyne ve Lukaku ilgili de konuşan Van Bommel, "İkisi de çok deneyimli oyuncular. Dünya Kupası'ndan sonra muhtemelen bu takımda devam etmeyeceklerini düşünmüştüm. Ancak ikisi için de şunu söyleyebilirim; büyük bir istek ve keyifle devam ediyorlar. Sahada olduklarında tecrübeleriyle takımı daha iyi yönlendiriyor ve bütün takıma olumlu etki sağlıyorlar" dedi.

"AMACIMIZ DİNAMİK BİR ORTA SAHA YARATMAK"

Kevin de Bruyne'ün, Van Bommel'in futbol anlayışının kendisine daha uygun olduğunu ifade ettiğinin hatırlatılması üzerine Belçikalı teknik adam, "Sonuçta burada Van Bommel futbolu oynamıyoruz. Ancak iyi yönetilmesi gereken oyuncular var. Ben Kevin de Bruyne'ün oyununu daha iyi hale getiremem, çünkü zaten çok iyi bir oyuncu. Fakat takım olarak daha iyi bir yapı oluşturmaya çalışabilirim. Bu da bireysel olarak oyunculara olumlu etki edecektir ve böylelikle futbolcular daha iyi oynayacaktır" diye konuştu.

Hedeflerinin dinamik bir orta saha oluşturmak olduğunu dile getiren Van Bommel, "Amacımız oldukça dinamik bir orta saha yaratabilmek. Sanırım Kevin de Bruyne de bundan dolayı benim futbol anlayışımın kendisine daha uygun olduğunu söylemiş olabilir. Tabi ki böyle bir şeyi duymaktan ben de çok memnun oldum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı