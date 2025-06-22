Belçika'nın ünlü Manneken Pis heykeli Galatasaray forması giyecek

Belçika'nın başkenti Brüksel'de şehrin 406 yıllık ikonik simgesi Manneken Pis heykelinin yeni kostümü, Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğunu simgeleyen 5 yıldızlı forması olacak. Mannaken Pis, tarihinde ilk kez bir Türk takımı formasını giyecek.

İLK KEZ TÜRK TAKIMI FORMASI GİYECEK

Belçika'nın kültürel miraslarından biri olan ve bugüne dek 1.100'den fazla kıyafet giyen Manneken Pis heykelinin yeni kostümü, Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması olacak. Heykel, daha önce yalnızca Brüksel'in yerel futbol takımı Anderlecht'in formasını giymişti. Bu anlamlı etkinlikle birlikte, Manneken Pis'in tarihinde ilk kez bir Türk takımı forması da yer alacak.

Belçika Galatasaraylı Taraftarlar Derneği'nin girişimleriyle düzenlenen bu özel kutlama, 24 Haziran Salı günü saat 15.00'te, Brüksel'in kalbi Grand Place Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe Brüksel Bölge Hükümeti Başkanı Rudi Vervoort ve Brüksel Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Philippe Close da katılım sağlayacak.