- Bektaş: "Eyüpspor maçını kazanınca hiçbir şey bitmeyecek"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Eyüpspor'u yendikleri takdirde şampiyon olmayacaklarını belirterek, sadece ligdeki ikinci maçlarını kazanmış olacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, cumartesi günü oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasına teknik direktör Bayram Bektaş liderliğinde sürdürdü. Taktik ağırlıklı antrenman yapan kırmızı-beyazlılar, Eyüpspor maçının provasını yaptı.

"İlk kez sahamızda taraftarımızla buluşacağız"

Taraftarlarının önüne ilk kez çıkacaklarını ifade eden Bayram Bektaş, "Rakip kim olursa olsun önce kendi sahamızda maça çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evimizde taraftarımızın karşısında ilk defa maça çıkacağız. Son anda taktiksel dediğimiz antrenmanı gerçekleştireceğiz. Ondan sonra maça 2 gün kala istirahat edip, en iyi şekilde maçımıza çıkıp, kazanmak için sahada mücadele edeceğiz. Şu an herkes iyi durumda. Sakatımız yok. Sadece yeni gelen forvetimiz fiziksel olarak hazır olmadığı için onu riske atamıyoruz. Onun dışında herkes hazır. Hep dediğim gibi umarım oyunumuzun üzerine biraz daha koyarak, sahada güzel bir oyunla taraftarımızın önünde kendi sahamızda oynayarak hem taraftarımızı hem camiamızı mutlu ederiz inşallah. Eyüp takımını çok iyi analiz ettik. Buna göre oyun stratejimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah sahada en doğrusunu yapıp, kendi evimizde 3 puan alırız" dedi.

"Eyüpspor maçını kazanınca hiçbir şey bitmeyecek"

Her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarının altını çizen Bektaş, şunları söyledi:

"Daha ligin 2. maçındayız. 5 maç üst üste kaybedip, şampiyon olanlar da var. Biz 5 maç üst üste kazansak da şampiyon olmuyoruz. Eyüpsor'u yenersek de şampiyon olmuyoruz. Biz her maçımıza final gözüyle bakıyoruz. Allah'ın izniyle Eyüpspor'u yendiğimizde sadece ikinci maçımızı kazanmış olacağız. Hiçbir şey bitmiş olmayacak, tam tersi her şeyin başlangıcı olacak. Kimle oynarsanız oynayın, kağıt üstünde belki çok güçlü görünüyorsunuz ama sahada gereğini yapmadığınız zaman, rakip kadar koşmadığınız zaman, kalitenizi sahaya koymadığınız zaman istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. O yüzden sadece kendi oyunumuzu, maçın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar ortaya koyup, her maçı kazanmak istiyoruz."