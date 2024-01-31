beIN Sports'un Trio programı ekran yüzleri Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı

beIN Sports'ta yayınlanan Trio programının önemli isimlerinden Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran ile kanalın ekran yüzlerinden Seyhan Şaşko, Anadolu Ajansının (AA) Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Üç isim, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışındaki çalışmalarını inceledi.

"Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" isimli fotoğrafını seçen Bülent Yıldırım, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğaz'da bir dev", "Gazze: Kanıt" kategorisinde, Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım", " Deprem : Umut" kategorisinde Mehmet Ali Özcan'ın "Depremzede bebekler" ve "Çevre ve Yaşam" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması" fotoğraflarına oy verdi.

Bahattin Duran, "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları", "Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı", "Çevre" kategorisinde "Ata'nın huzurunda", "Gazze: Kanıt" kategorisinde "Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğraflarını seçti. Duran'ın "Deprem: Umut" kategorisindeki tercihi ise Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin Umudu" isimli fotoğrafı oldu.

Seyhan Şaşko, "Spor" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yumruk", "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre" kategorisinde "Ata'nın huzurunda", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğraflarını seçti. Şaşko, "Deprem: Umut" kategorisinde de oyunu Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin Umudu" isimli fotoğrafından yana kullandı.