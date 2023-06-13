Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bedeli ağır olabilir! Fenerbahçe, kupa finalinde giydiği formadan dolayı PFDK'lık oldu

Spor Haberleri

Türkiye futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, Süper Lig devi Fenerbahçe'yi Ziraat Türkiye Kupası final seremonisinde 5 yıldızlı forma giydiği için PFDK'ya sevk etti.

Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı alan Fenerbahçe, seremoniye 5 yıldızlı forma ile çıktığı için PFDK'ya sevk edildi.

Hukuk Kurulu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve " talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6 maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı'nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

MADDE 16-ŞAMPİYONLUK YILDIZLARI

  • En üst profesyonel ligde şampiyon olmuş kulüpler, her 5 şampiyonluk için bir yıldız takma hakkına sahiptirler.
  • Yıldızlar, kulüp logosu üzerinde yer almalı ve 2,5 cm. çapında olmalıdır.

İşte Fenerbahçe'nin giydiği o forma;

Bedeli ağır olabilir! Fenerbahçe, kupa finalinde giydiği formadan dolayı PFDK'lık oldu

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title