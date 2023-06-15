Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Sünnet Konvoyunda TOGG Kullandı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçede sünnet olan çocukları yerli ve milli otomobil TOGG ile evlerinden alarak konvoy oluşturdu. TOGG'a binerek konvoya katılan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Bayrampaşa Belediyesi yıllardır gerçekleştirdiği sünnet organizasyonlarına devam ediyor. Bu yıl da Bayrampaşalı çocukların sünnet heyecanına ortak olan Belediye Başkanı Atila Aydıner, onlara TOGG aracıyla sürpriz yaptı. Aileleri kırmayan Belediye Başkanı Aydıner, belediyeye tahsis edilen milli ve yerli otomobil TOGG aracına binerek çocukları tek tek evlerinden aldı ve bir sünnet konvoyu gerçekleştirdi.

"Şu anda evlerinde bizi dört gözle bekliyorlar"

Sünnet olacak olan çocukları TOGG aracı ile almadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Milli ve yerli arabamız TOGG ile birlikte bugün sünnet olacak olan yavrularımızı inşallah onları gezdirerek mutlu edeceğiz. Bir gemi seyahatinde onlarla birlikte olmuştuk. Daha sonra kendilerine 'TOGG ile beraber sizi gezdirmemi ister misiniz' deyince çok mutlu oldular. Şu anda evlerinde bizi dört gözle bekliyorlar. Aileleri ile birlikte inşallah onları alacağız. 6 tane yavrumuzu inşallah TOGG'a bindireceğiz. Böylece sizlerle beraber bir Bayrampaşa seyahatini güzel bir şekilde noktalayıp, sevgi kafemizde onlarla beraber güzel bir pasta kesiminden sonra onları mutlu ederek, hediyelerini vererek hep birlikte onlara güzellikleri yaşatacağız. Yavrularımızın sünneti şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Bizim ricamızı kırmadı"

Belediye başkanlarını çok sevdiğini dile getiren Hülya Uğur, "Ricamızla bizi gezdiriyor. Allah razı olsun, çok mutluyum. Bizim ricamızı kırmadı. İyi ki var. Çok sevdiğimiz bir belediye başkanı. İyi ki o" dedi.

"Başkanımla gezeceğim için çok heyecanlıyım"

Sünnet olduğu ve TOGG aracına binip konvoya katılacağı için oldukça heyecanlı olan Baran Kerim Kara ise, "Benim için çok mutlu bir gün olacak. Biraz heyecanlıyım. Bu aracı biliyorum. Çok farklı özellikleri var. Başkanımla gezeceğim için çok heyecanlıyım" dedi.

"Çok güzel bir anı olacak çocuklar için"

Çocuklar için çok güzel bir anı olacağını belirterek Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'e teşekkür eden Sevil Kara ise, "Çok heyecanlıyım gerçekten. Bu araç bizim için getirildi. Başkanımıza da çok teşekkür ederim. Biz istedik böyle bir şey olmasını o da kabul etti sağ olsun. Çok güzel bir anı olacak çocuklar için, bizim için. Bayrampaşalılar içinde çok güzel bir atmosfer oldu. Böyle bir şey olması çok güzel, çok memnunuz. Hem yerli ve milli aracımız olduğu için, hem de çocuklar da çok seviyor. Çok merak ediyorlardı. Biz de böyle bir talebimiz olsun dedik. Onlar da kabul etti. Çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL