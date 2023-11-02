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Bayern Münih'te Galatasaray maçı öncesi deprem! De Light dizinden sakatlandı

Bayern Münih'in ayakta kalan 2 stoperinden biri olan Matthijs de Ligt sakatlandı. Hollandalı savunmacının 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Matthijs de Ligt, Alman devinin Galatasaray'a karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında da forma giyemeyecek. Bayern Münih'in hocası Thomas Tuchel yaşanan sakatlıkla ilgili olarak, "Yine aynı dizindeki kapsülden sakatlandı. Umarız herhangi bir bağ etkilenmemiştir. Son derece acı verici." dedi.