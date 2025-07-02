Bayer Leverkusen, Jarell Quansah'ı Kadrosuna Kattı

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Almanya'nın Bayer Leverkusen takımı, İngiltere'nin Liverpool'dan 22 yaşındaki stoper Jarell Quansah ile 30 Haziran 2030'a kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un 22 yaşındaki İngiliz stoperi Jarell Quansah'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Stoper, Leverkusen'e Premier Lig şampiyonu Liverpool'dan 30 Haziran 2030'a kadar sürecek bir sözleşmeyle katılıyor." denildi.

Quansah, geçen sezon Liverpool formasıyla 13 Premier Lig ve 4 UEFA Şampiyonlar Ligi maçı dahil tüm kulvarlarda 25 maçta oynadı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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