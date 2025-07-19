Bayburt'ta Dede Korkut Cirit Müsabakası Gerçekleştirildi

Bayburt Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Dede Korkut Cirit Müsabakası gerçekleştirildi. Müsabakada, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ve Balca Atlı Spor Kulübü oyuncuları hünerlerini sergiledi.

Cirit sahasında gerçekleştirilen müsabakayı protokol üyeleri ve vatandaşlar takip etti. Seyir zevki yüksek olan müsabakada, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ve Balca Atlı Spor Kulübü oyuncuları centilmence mücadele sergileyerek, atları bu kez şölenler için dörtnala sürdüler. Dede Korkut'a özel icra edilen müsabakada, kazanan dostluk olurken karşılaşma sonunda takım kaptanları Cafer Yurtsever'e ve Vedat Memiş'e plaketleri takdim edildi. - BAYBURT