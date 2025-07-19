Bayburt'ta Dede Korkut Cirit Müsabakası Gerçekleştirildi

Bayburt'ta Dede Korkut Cirit Müsabakası Gerçekleştirildi
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Bayburt Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında gerçekleştirilen Dede Korkut Cirit Müsabakası'nda, atlı spor kulüpleri centilmence mücadele etti. Kazanan dostluk oldu ve plaketler takım kaptanlarına verildi.

Bayburt Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Dede Korkut Cirit Müsabakası gerçekleştirildi. Müsabakada, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ve Balca Atlı Spor Kulübü oyuncuları hünerlerini sergiledi.

Cirit sahasında gerçekleştirilen müsabakayı protokol üyeleri ve vatandaşlar takip etti. Seyir zevki yüksek olan müsabakada, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ve Balca Atlı Spor Kulübü oyuncuları centilmence mücadele sergileyerek, atları bu kez şölenler için dörtnala sürdüler. Dede Korkut'a özel icra edilen müsabakada, kazanan dostluk olurken karşılaşma sonunda takım kaptanları Cafer Yurtsever'e ve Vedat Memiş'e plaketleri takdim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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