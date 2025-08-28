Bayburt'ta 2025 Atlı Cirit İl Birinciliği Müsabakaları Tamamlandı

Bayburt'ta 7 takımın katılım sağladığı '2025 yılı Atlı Cirit İl Birinciliği' müsabakaları sona erdi, A ve B gruplarında birinci olan takımlar belirlendi. 25-26-27 Ağustos tarihlerinde cirit sahasında oynanan grup maçları sonucunda, A grubundan Can Bayburt Atlı Spor Kulübü, B grubundan ise Dede Korkut Atlı Spor Kulübü birinci oldu.

Müsabakalara, Şingah Atlı Spor Kulübü, Dede Korkut Atlı Spor Kulübü, Çoruh Atlı Spor Kulübü, Kop Atlı Spor Kulübü, Selçuklu Atlı Spor Kulübü, Balca Atlı Spor Kulübü ve Can Bayburt Atlı Spor Kulübü olmak üzere toplam 7 takım katıldı.

Grup müsabakalarında birinci olan Can Bayburt Atlı Spor Kulübü ve Dede Korkut Atlı Spor Kulübü takımları, 7 Eylül Pazar günü oynanacak yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Maçta birinci olan takım Türkiye Şampiyonası yarı finaline, ikinci olan takım ise çeyrek finale yükselecek.

Can Bayburt Atlı Spor Kulübü kaptanı Muhammet Dağ, grup maçlarından birinci çıkmak için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, emek veren tüm takım arkadaşlarına teşekkür etti. Dağ, 7 Eylül'de oynanacak olan maçta ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade ederek, "B grubundan birinci çıkan rakibimiz Dede Korkut Atlı Spor Kulübüne başarılar diliyoruz. Ata sporu ciridi yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hiç şüphesiz bu müsabakaların kazananı dostluk oldu. Yarı finalde de iyi olan kazansın. Herkese desteklerinden ve emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan, Türkiye Şampiyonası yarı final ve çeyrek final maçlarının oynanacağı iller ve saatler, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından ilerleyen günlerde belirlenecek. - BAYBURT