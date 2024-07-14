Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü etkinlikleri kapsamında cirit müsabakası düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Bayburt'ta cirit müsabakası düzenlendi. Kop Atlı Spor Kulübü ile Çoruh Atlı Spor Kulübü'nün karşı karşıya geldiği müsabakaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ata sporu ciritin yaşatılmaya devam edildiği Bayburt'ta, 4 gün boyunca sürecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü etkinliklerinde cirit sporuna da yer verildi. Müsabakanın açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, kahraman şehitleri rahmetle ve minnetle anarak, "15 Temmuz günü ezan, bayrak, vatan ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden, bize Çanakkale ruhunu yaşatan aziz şehitlerimizi sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Türk milleti, anadan doğma sportmendir. Ata, en iyi Türkler biner diyorum ve geleneksel atlı cirit müsabakasını başlatıyorum" dedi.

Bayburt atlı cirit sahasında düzenlenen müsabakada Kop Atlı Spor Kulübü ve Çoruh Atlı Spor Kulübü centilmence mücadele sergilediler. İl protokolünün ve vatandaşların izlemeye geldiği maç beraberlikle sonuçlandı.

Attan düştü yine de maçı bırakmadı

Maçın ortalarına doğru genç cirit sporcusu Samet Saka, attan düştü. Düştüğü yerden kalkan Saka, müsabakanın hakemine bir sorun olmadığını söyleyerek, maça devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği maçın sonunda her iki kulübe günün anısına kupa takdim edildi.

Maçın sonunda iki takım da birinci sayıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan maç sonunda kulüp başkanlarına kupalarını takdim ederek, beraberlik mesajı verdi. Bu tür ata sporlarının devam etmesi gerektiğini söyleyen Vali Eldivan, "15 Temmuz Milli Beraberlik Günü etkinlikleri kapsamında yapılan bu yarışları bende anlamlı buluyorum. Başta başkanlarımız olmak üzere, sporcu kardeşlerimize de huzurlarınızda teşekkür ediyorum, her iki takım da birinci oldu. Sayımız artsın, neşemiz artsın, bu tür sporlar devam etsin diyor hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum" açıklamalarında bulundu.

Kupaların takdim edilmesinin ardından, müsabaka toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. - BAYBURT