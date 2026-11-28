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BEŞİKTAŞ'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Hapoel Beer Sheva'yı 2-1'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bugün Batum Havalimanı'nda iki takımın taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Batum'da perşembe akşamı oynanan karşılaşmada Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Batum'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok uçuş iptal edildi. Maç için Batum'a giden çok sayıda Türk taraftar da bu nedenle Türkiye'ye dönemedi.

'TÜRK YOLCULARIN ARASINDA TAKIMININ ATKISINI AÇTI'

Bugün planlanan uçuşlar öncesinde Batum Havalimanı'nda Hapoel Beer Shevalı bir taraftar, Türk yolcuların yoğun olduğu bölgede takımının atkısını açarak havaya kaldırdı. Türk yolcular duruma tepki gösterince gerginlik yaşandı. Gürcistan polisi araya girip, Hapoel Beer Sheva taraftarını havalimanında farklı bir bölüme aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı