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Beşiktaş'ın Gürcistan'ın Batum kentinde Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı maçta çıkan olaylarda yaralanan 6 siyah beyazlı taraftar Türkiye'ye getirildi. Hopa Devlet Hastanesinde tedavileri tamamlanarak taburcu edilen taraftarlar, Gürcistan polisinin müdahalesi sırasında yaşadıklarını anlattı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Batumi Dinamo Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında Gürcistan polisi, Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribüne biber gazıyla müdahale etti. Olaylar nedeniyle karşılaşmaya ara verilirken, gazdan etkilenen bazı taraftarlara statta görevli sağlık ekipleri müdahale etti.

Türkiye'ye getirilen Çarşı grubu üyesi; Kerem Demir, Beyhan Aydemir, Ahmet Can Tanış, Muhammed Yıldız, Abdullah Erdemi ve Yasin Batur, Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kırık tespit edilen iki taraftarın ayağı alçıya alındı. Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de hastaneye gelerek taraftarların durumuyla ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Fidan'a teşekkür

İstanbul'dan 24 saatlik otobüs yolculuğuyla Batum'a gittiklerini belirten Kerem Demir, olaylar sırasında iki arkadaşının ayağının kırıldığını, bazı arkadaşlarının da gözaltına alındığını söyledi. Demir, "Oradaki doktorlara güvenemediğimiz için bir Türk doktora danıştıktan sonra Türkiye'ye geçtik. Hopa Devlet Hastanesi'nde tedavilerimizi yaptırdık. Başhekimimiz ve başkomiserimiz sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımızın devreye girmesiyle içeride gözaltında tutulan arkadaşlarımız da serbest bırakıldı, Batum'da kimse kalmadı" dedi.

Yasin Matuk: "Stada yürürken ve stat içinde biber gazı ve jopla müdahale ettiler"

Gürcistan polisinin çifte standart uyguladığını savunan Yasin Matuk, "Ülkeye girdiğimiz ilk andan itibaren bir gerginlik vardı. Stada yürürken ve stat içinde biber gazı ve jopla müdahale ettiler. Gürcü polisi bize biber gazı ve jopla saldırırken rakip takım taraftarlarının yanaklarını okşuyordu. Bu süreçte yanımızda olan ve arkadaşlarımızın serbest bırakılması için çaba gösteren devlet büyüklerimize ve tribün liderlerimiz İsmail Aslan ile Nazmi Furuncu'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul'dan üç otobüsle yola çıktıklarını belirten Abdullah Erdemi ise "Polis normalde insanın güvenliğini sağlar ama biz orada hiçbir şekilde güvenemedik. İki kişiyi sıkıştırıp 70-80 polis birden saldırıyordu. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere arkadaşlarımızın salıverilmesi için büyük çaba gösteren tüm devlet büyüklerimize saygılarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavilerinin tamamlanmasını bekleyen taraftarların yanına gelen Galatasaraylı bir kız çocuğu, gruba geçmiş olsun dileklerini iletti. Çarşı grubu üyeleri, küçük kıza Beşiktaş atkısı hediye ederek onunla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Taburcu edilen taraftarların İstanbul uçağına yetişebilmesi için Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya, Trabzon Havalimanı'na ulaşım için girişimde bulundu. Karabulut Turizm'in sahibi Ömürcan Karabulut ise taraftarları hastane önünden alarak havalimanına ücretsiz götürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı