Batshuayi'den Galatasaray taraftarını delirten beğeni

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Michy Batshuayi, sosyal medyadaki bir hamlesiyle gündeme geldi.

EKITIKE PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Deneyimli golcü, Hugo Ekitike'nin Galatasaray maçının ardından yaptığı Instagram paylaşımını beğendi. Söz konusu etkileşim kısa sürede dikkat çekti.

GALATASARAY TARAFTARINDAN TEPKİ

Galatasaray'ın Liverpool'a elenmesinin ardından Batshuayi'nin bu paylaşımı beğenmesi, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, oyuncunun bu hareketini eleştirdi. Batshuayi'nin beğenisi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, futbol kamuoyunda farklı yorumlara yol açtı.