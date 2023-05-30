Batmanlı Atletler Uluslararası Platformda Başarılarını Sürdürüyor

Atletizm Batman İl Temsilcisi Ufuk Başkut, son yıllarda çeşitli kategorilerde alınan Türkiye, Avrupa ve dünya derecelerinin Batman'ın ismini uluslararası platformda üst sıralara çıkardığını söyledi.

Batmanlı atletlerin Avrupa'da büyük başarılar kazandığını belirten Atletizm İl Temsilcisi Ufuk Başkut; "Aynı müsabakada ilk defa büyükler kategorisinde koşan Dünya Gençler Şampiyonu sporcumuz Mazlum Demir 17. sırayı alarak ileri için umut vermiştir. İstanbul Enka Spor Kulübünün Sporcusu olan Batman'ın gururu, Hayrettin Yıldız Avrupa ikincisi oldu. Çekya'da 21 Mayıs 'ta yapılan Avrupa takımlar kupası yürüyüş şampiyonasında gençlerde yürüyen Hayrettin Yıldız Avrupa ikincisi oldu. İzmir ilinde gerçekleştirilen U16 Bölgesel Şampiyonada piste çıkan Petrolspor kulübü sporcusu olarak ilimizi temsil eden Servan Acar 15.96'lik derecesi ile şampiyon olmuştur. İzmir ilinde gerçekleştirilen U18 Bölgesel şampiyonada piste çıkan ilimizi temsil eden Petrolsporlu Yasin Özdemir ise 12.92'lik derecesi ile ikinci olmuştur. Ayrıca Yasin Özdemir disk atma yarışmasında da ikinci olmayı başarmıştır" şeklinde konuştu.

"Batman atletizmi her yerde"

Batman atletizminin her yerde olduğunun belirten Atletizm Batman İl Temsilcisi Ufuk Başkut; "İzmir ve Çekya'dan sonra Mersin ilinde gerçekleştirilen U16 ve U18 bölgesel lig müsabakalarında Adem Akın cirit atmada 3, İlhan Akbaş gülle atmada 3, Sadık Çoban disk atmada 3, Elif Savaş gülle atmada 3 ve Nergis Deyan 5 bin metrede 3. olmuşlardır. Sporcularımızın yetişmesinde büyük emeği olan başta hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BATMAN