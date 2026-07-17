Selçuk Şahin: 'Lige iyi başlamak istiyoruz'

Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Trendyol 1. Lig'e yeni çıkan bir takım olarak ilk hedeflerinin lige iyi başlamak olduğunu ve hazırlıklarını ona göre sürdürdüklerini söyledi.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Batman Petrolspor'da hedef Trendyol 1. Lig'e iyi başlamak. Kayseri'deki kampın daha çok taktiksel antrenmanların yoğun olacağını ifade eden Teknik Direktör Selçuk Şahin, çalışmaları İHA'ya değerlendirdi.

Şahin, "İlk bölümü Bolu'da tamamladık, orada daha çok fiziksel yüklenme oldu. Fiziksel olarak hazırlık çalışmaları yaptık. Şimdi Kayseri tarafında biraz daha hazırlık maçı oynayarak kafamızdaki oyunu oyunculara anlatmak istiyoruz. Lig başlayana kadar da tam hazır hale gelmek istiyoruz. Kayseri etabı bizim için daha çok maç oynayarak geçecek, taktiksel antrenmanların yoğun olduğu bir dönem olacak. Bu süreci böyle geçireceğiz, şartlarımız da gayet iyi burada. Çok güzel bir tesis yapılmış, antrenman yapmaya müsait bir ortamımız var. Şuan her şey yolunda gidiyor. İnşallah ilk maça kadar kazasız, belasız bir hazırlık dönemi geçiririz" dedi.

"Olumlu transfer sezonu geçirdik"

Lige iyi başlamayı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Teknik Direktör Şahin, "Fikstüre takılmamak lazım, sonuçta herkes her yerde oynuyor. Tabii ki ligin kağıt üzerinde görünen güçlü ve iyi takımları var, sorunlarla uğraşan kulüpler var. Bu süreçte hangileriyle başlayacağız, hangileri rakiplerimiz olacak onu bekliyorduk. Açıkçası memnun olduğumuz bir fikstür oldu. Ligin önemli ve ciddi takımları var. Lige yeni çıkan bir takım olarak da hedefimiz lige iyi başlamak. Çok zor bir lig olacağının farkındayız ama ona göre hazırlanıyoruz. Olumlu bir transfer sezonu geçirdik, birçok oyuncumuzu erken aramıza kattık. Aramıza katılacak oyuncular olacaktır ama şuan için iyi bir kadroyla verimli bir çalışma yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı