Batman Petrolspor, Adana 01 FK'yı 3-1 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, 5'inci hafta karşılaşmasında konuk ettiği Adana 01 FK'yı 3-1 mağlup etti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 5'inci haftasında Adana 01 FK'yı Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Maça etkili başlayan Batman Petrolspor 25 ve 38'inci dakikalarda Atabey Çiçek'in golleriyle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 52'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Atabey Çiçek, kendisinin ve takımının 3'üncü golünü kaydetti. Konuk ekip, 90+2'nci dakikada Muhammed Beşir'in attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Batman Petrolspor sahasında Adana 01 FK'yı 3-1 mağlup etti. Batman ekibi bu sonuçla puanını 15'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.