Haberler

Batman Petrolspor, Adana 01 FK'yı 3-1 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

Batman Petrolspor, Adana 01 FK'yı 3-1 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, 5'inci hafta karşılaşmasında Adana 01 FK'yı 3-1 yenerek liderliğini korudu. Atabey Çiçek'in 3 golüyle ev sahibi ekip, sahasında önemli bir galibiyet aldı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, 5'inci hafta karşılaşmasında konuk ettiği Adana 01 FK'yı 3-1 mağlup etti.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, ligin 5'inci haftasında Adana 01 FK'yı Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Maça etkili başlayan Batman Petrolspor 25 ve 38'inci dakikalarda Atabey Çiçek'in golleriyle 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 52'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Atabey Çiçek, kendisinin ve takımının 3'üncü golünü kaydetti. Konuk ekip, 90+2'nci dakikada Muhammed Beşir'in attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Batman Petrolspor sahasında Adana 01 FK'yı 3-1 mağlup etti. Batman ekibi bu sonuçla puanını 15'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Eşini ve çocuğunu öldürmüştü! Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı

Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Golan Tepeleri'nden vazgeçmeye niyetim yok

Netanyahu niyetini açık açık söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.