BATE Borisov maçının ardından

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Belarus temsilcisi BATE Borisov'u 3-0 mağlup eden Konyaspor, sahasında oynadığı rövanş karşılaşmasını da 2-0 kazanarak bir üst tura yükseldi. Maçın ardından Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov, böyle bir skor beklemediklerini belirterek, "2-0 olarak bekmeliyorduk. O yüzden bu maça çıkıp da böyle bir oyun gösterdikleri için takım arkadaşlarıma futbolcularıma hepsine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Bir gazetecinin Konyasporlu oyunculardan iki maçta, iki kırmızı kart görmesiyle ilgili sorusu üzerine Palut, daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "İki maçtada negatif yönümüz sarı kartlardı. Daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Rakibin 5 gole ihtiyacı olduğu anda dikkatli olmamız gerekiyordu. Böyle turu geçerken negatif yönümüz bu oldu. Taraftarları evlerine mutlu gönderdiğimiz için de sevinçliyiz" diye konuştu.