Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futboldaki bahis skandalına ilişkin yeni açıklama yaptı. Başta hakemler olmak üzere binlerce kişi ve kuruma ait geriye dönük 5 yıllık MASAK raporları, HTS kayıtları, bahis siteleri abonelik kayıtlarının inceleneceği belirtilerek, soruşturmanın çok kapsamlı yürütüldüğü, zaman alacağı vurgulandı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Nisan 2025'te futbol müsabakalarında görev yapan hakemlerin bahis oynama iddiaları kapsamında soruşturma başlattı.
  • Soruşturmada, hakemlerin son 5 yıllık görüşme kayıtları, HTS kayıtları, bahis site abonelikleri ve bankacılık işlemleri incelenecek.
  • TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27/10/2025 tarihli açıklamasına göre, 571 hakemden 371'inin bahis hesabı var ve 152'si aktif olarak bahis oynuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, nisan ayında müsabakalarda görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

5 YILLIK KAYITLAR İNCELENECEK

Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis oynayan hakemler başta olmak üzerebinlerce kişi ve kuruma ait son 5 yıllık görüşme kayıtlarını ve HTS kayıtlarını, yurt içi ve yurt dışı bahis sitesi abonelik kayıtlarını ve kripto dahil tüm bankacılık işlemlerini kontrol edecek.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Toplumumuz ekonomik ve sosyolojik yarası haline gelen yasa dışı bahis oyunları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürekli ve kararlı bir mücadele devam etmekte olup, buna dair soruşturmalar aralıksız sürdürülmektedir. 27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasından sonra, konunun adli soruşturma süreci ile ilgili olması nedeni ile açıklama yapmak gereği hasıl olmuştur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma devam ederken başkaca bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu ile MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeni ile talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş olup her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir.

27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" açıklaması da ayrıca devam eden soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edilmekle; bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir.'

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Hacıosmanoğlu yaptığı açıklamada, 'Profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. 371 hakemin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi" dedi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

