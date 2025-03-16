Başlarına gelmeyen kalmadı! Çaykur Rizespor, 45 dakikada kabusu yaşadı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Çaykur Rizespor, karşılaşmanın ilk yarısında kabusu yaşadı. Samet Akaydin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Karadeniz ekibinde Husniddin Alikulov, hem kendi kalesine gol attı hem de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ev sahibi takımda sarı kart gören Ibrahim Olawoyin ise cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Bodrum FK'yı konuk eden Çaykur Rizespor, karşılaşmanın ilk yarısında üst üste talihsizlikler yaşayarak eşine az rastlanır bir durumla karşı karşıya kaldı.
SAMET AKAYDİN, KIRMIZI KART GÖRDÜ
Karadeniz ekibinde 9. dakikada Fredy faul yapan stoper Samet Akaydin bu pozisyonda gördüğü sarı kartın ardından, 40. dakikada da topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
ÖNCE KENDİ KALESİNE ATTI, SONRA SAKATLANDI
22. dakikada ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderen Rizespor'un diğer stoperi Husniddin Alikulov, 45+1'de rakip ceza sahası içinde hava topuna çıkarken burnuna aldığı darbeden dolayı oyuna devam edemedi ve yerini Attila Mocsi'ye bıraktı. Burnunda kırık şüphesi olan Alikulov'un kesin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
OLAWOYIN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Rizespor'da ilk 45 dakikada yaşanan talihsizlikler bununla da sınırlı kalmadı. 45+5'te orta alanda rakibine faul yapan Ibrahim Olawoyin sarı kart gördü ve bir sonraki maç için cezalı duruma düştü. Nijeryalı hücum oyuncusui Rizespor'un Sivasspor'u konuk edeceği maçta forma giyemeyecek.
2-0 KAYBETTİLER
İlk yarıda birçok talihsizlik yaşayan Çaykur Rizespor, Alikulov'un kendi kalesine attığı golün yanı sıra 62. dakikada da Enis Bardhi'nin golüne engel olamayınca 10 kişi tamamladığı maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.