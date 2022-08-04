Başlama vuruşunu Başkan Özcan yaptı

Nazilli Beşiktaş Futbol Okulu'nun ev sahipliğini yaptığı 10-11 yaş kategorilerinde Ege Bölgesi Futbol turnuvası Başkan Kürşat Engin Özcan'ın başlama vuruşu ile start aldı.

Beşiktaş Futbol Okulları Ege Bölgesi Turnuvası Nazilli Beşiktaş Futbol Okulu'nun ev sahipliğinde Pınarbaşı Aydın Toscalı Stadında başladı. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın başlama vuruşu ile start alınan turnuvada 2011 ve 2012 yılı doğumlu, 10-11 yaş kategorilerinde toplamda 9 takım mücadele etti.

Açılış vuruşunu yapan Başkan Özcan'a Kulüp tarafından gönderilen 6 numaralı Beşiktaş forması Nazilli Beşiktaş okulun kurucuları Volkan Akcan ve Önder Batum tarafından hediye olarak takdim edildi. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmalarda şenlik havası yaşandı.

Amaçlarının çocuklar için eğlenceli bir şenlik yapmak olduğunu belirten Nazilli Beşiktaş Okulu Kurucusu ve Antrenörü Volkan Akcan; "Bu turnuvayla çocuklarımız eğlenceli zamanlar geçirdiği gibi yense de yenilse de centilmenliği öğreniyorlar. Aynı zamanda bu tür turnuvalar sayesinde yetenekli çocukların tespitini çok daha rahat yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Turnuva'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Özcan; "Öncelikle böyle bir turnuvanın Nazilli'mizde gerçekleşmesini sağlayan hocalarımıza çok teşekkür ediyor ve kendilerini kutluyorum. Çocuklarımızı spora teşvik eden ve başarılı birer birey olmaları için yol gösteren her çalışmayı destekliyoruz. Genç arkadaşlarımızın başarılarını gösterebilmeleri için bu tür organizasyonlar büyük bir fırsat. Tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN