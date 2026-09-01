Milliler Dünya Kupası'na İlk Biletini Aldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2027 Dünya Kupası biletini alan ay-yıldızlı teknik ekip ve oyuncularla gurur duyduklarını söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti.

Milliler, bu sonuçla elemelerde 8'de 8 yaptı ve Dünya Kupası biletini alan ilk ülke oldu.

Karşılaşmanın ardından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve başantrenör Ergin Ataman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası bileti aldığı haberini karşılaşmanın ardından soyunma odasında öğrendiklerini belirten Türkoğlu, "8'de 8, namağlubuz. Güzel bir galibiyetin ardından Dünya Kupası biletini de aldık. Ben de soyunma odasında öğrendim. Bizim çocuklarla ne kadar gurur duysak az. Başta hocamızı, bütün sporcu arkadaşlarımızı kutluyorum. Bütün başarı, bütün gurur, bizlerin bu noktada göğsümüzün kabarmasında, başımızın dik olmasında en büyük neden gerçekten onların göstermiş olduğu performans. Bu yüzden onlara canıgönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Milli takımın performansından övgüyle söz eden Hidayet Türkoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Avrupa ikinciliğinden sonra yükselen bir grafiğimiz vardı. Bunu gerçekten 8 maçtır inanılmaz şekilde devam ettiriyoruz. O yüzden hepsine ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu süreçler gerçekten kolay değil. Bence arkadaşlar şu an bulundukları yerin de ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunun farkındalar. Şu an sahaya çıktıkları zaman da gösterdikleri birliktelik, o mücadele de zaten şu an Avrupa basketbolu olarak şu an zirvesinde olduklarını sonuna kadar hak ettiklerini bir kez daha gösterdiler. Her ne kadar garantilesek de önemli olan basketbolumuzu daha iyi oynamak, kendimizi geliştirmek, güven kazanmak. Hem Avrupa hem dünya genelindeki sıralamamız açısından inanıyorum ki hem kasımdaki hem şubattaki maçlar da bizim için çok değerli olacaktır."

"85 milyonu temsil ediyoruz." diyen Türkoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sonuçta ülkeyi temsil ediyoruz. Arkadaşlarımız ay-yıldızlı formayı giyiyor. Burada kazanılan her galibiyet milyonları gururlandırıyor, onları mutlu ediyor. İnanıyorum ki az da olsa buraya gelen vatandaşlarımız, bizi ekranları başında sizlerin sayesinde izleyen milyonlar, onların dualarını eksik etmeyen tüm Türk halkına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu gurur onların. İnşallah aynı başarıyı önümüzdeki yıl Katar'da düzenlenecek, tam takım halinde olacağımız bir basketbolla da tekrar orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum."

"İnanılmaz bir mücadeleyle kontrolü elimizde tuttuk"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli takımdaki her oyuncunun elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını aktardı.

Federasyon olarak milli oyuncularla gurur duyduklarının altını çizen Türkoğlu, şunları kaydetti:

"İki gün önceki Litvanya maçı, aynı şekilde maçın başından sonuna kadar kontrolü hep elimizde tuttuk. Bugün de her ne kadar soğuk hava, salonun soğukluğu... Maçın başından itibaren son dakikaya kadar inanılmaz bir mücadeleyle kontrolü elimizde tuttuk. Gerçekten dediğim gibi sporcularımız artık bunun da keyfini almaya başladılar. Sonuçta güzel bir başarı geliyor, ortada güzel bir basketbol var. Giren herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Biz de tabii yöneticiler olarak onlarla gurur duyuyoruz. Bu süreçte bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza her zaman şükranlarımızı iletiyoruz. Biz operasyonlarımızı yapmamızın en büyük başarılarından bir tanesi biliyorsunuz, değerli sponsorlarımız var. Bir kısmı buradaydı, bizleri yalnız bırakmadılar. En önemlisi bizleri yalnız bırakmayan Türk halkımıza, siz değerli medya mensupları arkadaşlarımıza, dostlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Sonuçta güzel bir atmosfer yakalandı. Bunun da en büyük kredisi başta hocamız, daha sonra sporcu arkadaşlarımız. Çünkü dediğim gibi onlar sonuçta bizlerin şu an bu özgüvenle konuşmamıza vesile olanlar onlar. Çünkü gerçekten ortaya inanılmaz bir basketbol koyuyorlar ve şu an herkesin gurur duyacağı bir tabloyla karşı karşıyayız."

Hidayet Türkoğlu, konuşmasını şu ifadelerle noktaladı:

"Belki de ilk açıklanan biziz. Daha 1 senemiz var, daha önümüzde 4 maç olmasına rağmen Dünya Şampiyonası'na gitmeyi hak etmek çok değerli. İleride yine bunun ne kadar anlamlı olduğunu hepimiz fark edeceğiz ama şu an bunun keyfini çıkartıyoruz. Bu arkadaşlarımız şimdi kendi takımlarına dönecekler. İnşallah sakatlıksız, bu yükselen grafikleri devam eder ve kasımda da tekrar bu formanın anlamını, değerini taşıyacak, sahaya çıktıkları zaman da ülkeyi tekrar gururlandıracak mücadeleyi sergilerler."

Ergin Ataman: "Çok iyi bir basketbolla çok net, çok farklı bir galibiyet geldi"

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, iyi bir oyunla çok net bir galibiyet aldıklarını belirtti.

"Bugün de yine mükemmel bir oyun." ifadesiyle konuşmasına başlayan Ataman, şunları kaydetti:

"Litvanya maçında kendi seyircimizin önünde İstanbul'da mükemmel bir oyun ortaya koymuştuk. Belki bu maç, Litvanya maçının da önüne geçti. İzlanda takımı her ne kadar bizim kapasitemizde bir takım olmasa da grupta 3 galibiyeti var. Deplasmanda İtalya'yı, burada Litvanya'yı yenmiş bir takım. Biz son olarak 2 yıl önce de burada kaybetmiştik. Onun için maçı çok ciddiye aldık. Oyuncularımız müthiş bir savunma ortaya koydular. Hücumda tamamen egoların dışında herkes topu çok iyi paylaştı, içeri, dışarı... Ortaya da çok iyi bir basketbolla çok net, çok farklı bir galibiyet geldi. Namağlup yolumuza devam ediyoruz. Dünya Kupası elemelerinde Avrupa'da tek namağlup takım biziz. Gücümüzü gösteriyoruz, bundan sonra da devam edeceğiz inşallah."

Kenardan gelen oyuncuların katkısıyla ilgili bir soruya Ataman, "Bugün kenardan gelen bütün oyuncularımızdan çok ciddi katkı aldık. Onuralp'ten çok ciddi katkı aldık. Kenan Sipahi her zamanki gibi işini çok iyi yaptı. Yiğitcan Saybir, Ercan'ın eksikliğini hiç göstermedi, sahada müthiş mücadele etti. Yani herkes bir kez daha çok iyi oynadı. Onun için de haklı bir galibiyet aldık. Ekran başında bizi izleyenleri de eminim ki gururlandırdık." yanıtını vererek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: AA