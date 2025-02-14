Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı
Basketbolda ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko-Galatasaray karşılaşmasında tansiyon yükseldi. Sahaya atılan yabancı maddeler sonrası maçın 4. çeyreğinde Galatasaraylı oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti. Maç, sarı lacivertli taraftarların salondan çıkarılmasıyla devam ederken, mücadeleyi Fenerbahçe 89-74 kazanarak finale yükseldi.
ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko- Galatasaray karşılaşmasında sahaya yabancı maddeler atıldı. Taraftarların uyarıları dikkate almaması üzerine 4. çeyrekte sarı kırmızı oyuncular ve hakemler soyunma odasının yolunu tuttu.
GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNDE ORTALIK KARIŞTI
Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe Beko takımları 11 Nisan Spor Salonu'nda karşılaştı. Maçta ortalık bir anda karıştı.
SOYUNMA ODASINA GİTTİLER
Maçın 4. çeyreğinde sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle anons yapıldı. 3. anons sonrası da durum değişmeyince Galatasaraylı oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.
MAÇ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ
Yabancı maddelerin atıldığı tarafta bulunan sarı lacivertli taraftarlar salondan çıkarıldı. 4. çeyrekte bitime 8.15 kala karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçe Beko-Galatasaray'ı 89-74 yenerek finale yükseldi.