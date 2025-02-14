CHP'li delegeden Özgür Özel'i zora sokacak suçlama: Bize para teklif ettiler

CHP'li delegeden Özgür Özel'i zora sokacak suçlama
Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Savaşın bitmesi için şartını açıkladı

Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Savaşın bitmesi için şartını açıkladı
Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor

Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
BM oturumuna damga vuran an! Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu

Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu

Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbolda ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko-Galatasaray karşılaşmasında tansiyon yükseldi. Sahaya atılan yabancı maddeler sonrası maçın 4. çeyreğinde Galatasaraylı oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti. Maç, sarı lacivertli taraftarların salondan çıkarılmasıyla devam ederken, mücadeleyi Fenerbahçe 89-74 kazanarak finale yükseldi.

ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko- Galatasaray karşılaşmasında sahaya yabancı maddeler atıldı. Taraftarların uyarıları dikkate almaması üzerine 4. çeyrekte sarı kırmızı oyuncular ve hakemler soyunma odasının yolunu tuttu.

Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNDE ORTALIK KARIŞTI

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe Beko takımları 11 Nisan Spor Salonu'nda karşılaştı. Maçta ortalık bir anda karıştı.

Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı

SOYUNMA ODASINA GİTTİLER

Maçın 4. çeyreğinde sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle anons yapıldı. 3. anons sonrası da durum değişmeyince Galatasaraylı oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.

Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı

MAÇ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ

Yabancı maddelerin atıldığı tarafta bulunan sarı lacivertli taraftarlar salondan çıkarıldı. 4. çeyrekte bitime 8.15 kala karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçe Beko-Galatasaray'ı 89-74 yenerek finale yükseldi.

Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı

Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı
Kaynak: Haberler.com / Spor
img

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
img

Yanlış kadını öpünce sinirler gerildi
img

Yaptığı bu iğrençlik zincir markete pahalıya patladı
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıRafet Bayar:

zerre ceza almazlar cezayı yine GS alır her alanda terör estirirler ancak hep masumdurlar,

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Fenerbahçe her alanda Nirvanadır Futbolda örgütlerce ket vurulsada Türkiyenin en köklü ve en büyük takımı FENERBAHÇE SK dür.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet zeki çifçi:

Yeni nesil bu yoneticilerle sporu nasıl sevip benimseyecek acaba

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzer Doğan:

Fenerbahçe her alan dünyada ender spor kulüplerden birsi tebrikler Tebrikler......

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Basketbol da avrupa da futbolda heryerde kollanıyorlar uefa dan tescilli sonuçta

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Gereksiz işler bırakın spora dokunmayın Bu dünya FB veya GS değildir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma

Stent pazarlığı skandalında hastaneye kötü haber!
İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
Irak'ın Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu

Türkçe resmi dil ilan edildi
ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.