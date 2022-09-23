Basketbol Süper Ligi'nin yeni isim sponsoru, Türkiye Sigorta oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Sigorta arasında, 3 sezon devam edecek isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Sponsorluk anlaşması için Sinan Erdem Spor Salonu'nda imza töreni gerçekleştirildi. Törene TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli ve şirket yöneticileri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Türkoğlu, "Avrupa'nın en iyi ligleri arasında gösterilen Süper Lig'imizin, önümüzdeki 3 yıl boyunca isim sponsoru Türkiye Sigorta olacak. Sektörünün lideri bu firmayla iş birliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gücünü, adından alan Türkiye Sigorta'nın Türkiye'ye destek vermesi ve basketbola yatırım yapmayı seçmesi bizim için de gurur kaynağı olmuştur." dedi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin kendilerini gururlandırmaya devam ettiğini vurgulayan Türkoğlu, iki gün önce yayımlanan bir listeye göre Avrupa'nın en iyi ikinci organizasyonuna sahip olduklarını kaydetti.

Oyuncu ve antrenörlerin de Türkiye ligini tercih ettiğini vurgulayan Türkoğlu, kulüplerin gelişim kaydetmesinin basketbolun ilerlemesinde önemli rol oynadığına da dikkati çekti.

Yeni sezonda Süper Lig'deki 16 takımdan 11'nin Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğini ve bu verinin bile ligin kalitesini ortaya koyduğunu aktaran Türkoğlu, takım antrenörlerinden, yeni sezonda Türk oyunculara daha fazla süre vermelerini beklediğini de söyledi.

Türk basketbolunun yükselişinin bir diğer sebebini de, değerli markaların basketbolla omuz omuza durması olarak gösteren Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece Süper Lig'e bu sene 9 sponsorluk kazandırmış olacağız. Göreve geldiğimizden beri bütün liglerimize 70'e yakın sponsor kazandırdık ve firmalar da mali destekte bulundular. Bu anlaşma için başta Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni adıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek bütün takımlara başarılar diliyorum."

"Amacımız, basketbolun Türkiye'deki her evde izleniyor olması"

İmza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hidayet Türkoğlu, lige aktarılan kaynakla ne tür bir yatırım yapacakları sorusuna, "Anlaşmalarımızdaki en önemli nokta, kulüplerimize yaptığımız desteklerdir. Gelirlerin yüzde 90'ına yakınını kulüplerimizle destek anlamında paylaşıyoruz. Federasyon olarak üstlendiğimiz bu sorumlulukla, onlara az da olsa destek olmaya çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Ekonomik süreç önemli olsa da hiçbir organizasyona ekonomik olarak bakmadıklarını vurgulayan Türkoğlu, "İlk bakış açımız, değerli firmalarla birlikte hareket edildiği zaman daha yeni kitlelere ulaşmak. Bizim amacımız basketbolun Türkiye'deki her evde izleniyor, konuşuluyor olması. Bu nedenle bu anlaşmaları yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Atilla Benli: "Sponsor olmanın ne anlama geldiğinin bilincindeyiz"

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli de uzun yıllardan beri, spor alanında Türkiye'nin en iyi marka ve uluslararası değerlerinden biri olan Basketbol Süper Ligi'ne 3 yıl boyunca isim sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve geleceğe güvenle baktıklarını dile getirdi.

Başarı ve kültür açısından Türkiye Sigorta ile basketbol arasındaki bağın benzer olduğuna dikkati çeken Benli, "Sponsor olmanın ne anlama geldiğinin bilincindeyiz. Güvenimizi basketbol ligimize yansıtacak olmanın heyecanı içindeyiz. Hedefimiz, hem Türkiye Sigorta hem de basketbol için heyecanlı ve başarılı bir ligin zeminini oluşturmak. Beraber nice başarılı sezonlara hep birlikte adım atacağımıza inanıyor, basketbol seyircilerimizi de bu güvene ortak olmaya çağırıyorum." diye konuştu.