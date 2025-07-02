Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, Mersin Spor, Tofaş ve elemelerde yer alacak Bursaspor'un rakipleri belli oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 10. sezonunun kura çekimi İsviçre'nin Lozan şehrindeki Olimpik Müze'de yapıldı. BCL'de Türkiye'yi normal sezonda temsil edecek Galatasaray, Mersin Spor, Tofaş ve elemelerde yer alacak Bursaspor'un rakipleri kura çekimi ile belli oldu.

2025-2026 sezonunda 29 kulüp doğrudan normal sezondan başlarken, 3 takım eleme turlarından eklenecek ve normal sezonda toplamda 32 takım yer alacak. Eleme Turu turnuvasında 24 takım 3 ayrı turnuvada mücadele edecek.

Eleme turnuvaları eylül aynının sonunda gerçekleşecek ve normal sezona 7 Ekim'de başlanacak. Normal sezonda, 4 takımdan oluşan 8 grup olacak. Grup liderleri doğrudan son 16 turuna yükselirken, ikinci ve üçüncü sıradaki takımlar üç maçlık play-in serisi oynayacak.

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Galatasaray; Igokea m:tel, FIT/One Würzburg Baskets ve Pallacanestro Trieste ile birlikte E Grubu'nda yer aldı.

Mersin Spor da G Grubu'nda Unicaja, Filou Oostende ve Karditsa Iaponiki ile eşleşti. Tofaş ise D Grubu'nda La Laguna Tenerife, Bnei Penlink Herzliya ve Trapani Shark ile karşılaşacak.

Bursaspor, Eleme turu 2 çeyrek finalde Löwen Braunschweig ile oynayacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu

BCL'de normal sezon ve eleme turnuvası grupları şu şekilde oluştu:

A Grubu

Rytas Vilnius (Litvanya)

Promitheas Patras Vikos Cola (Yunanistan)

Legia Warszawa (Polonya)

MLP Academics Heidelberg (Almanya)

B Grubu

ALBA Berlin (Almanya)

ERA Nymburk (Çekya)

Sabah BC (Azerbaycan)

Eleme Turu 3 galibi

C Grubu

Joventut Badalona (İspanya)

Hapoel Netanel Holon (İsrail)

Cholet Basket (Fransa)

Eleme Turu 2 galibi

D Grubu

La Laguna Tenerife (İspanya)

Tofaş

Bnei Penlink Herzliya (İsrail)

Trapani Shark (İtalya)

E Grubu

Galatasaray

Igokea m:tel (Bosna-Hersek)

FIT/One Würzburg Baskets (Almanya)

Pallacanestro Trieste (İtalya)

F Grubu

AEK Betsson BC (Yunanistan)

VEF Riga (Letonya)

NHSZ-Szolnoki Olajbanyasz (Macaristan)

Eleme Turu 1 galibi

G Grubu

Unicaja (İspanya)

Filou Oostende (Belçika)

Mersin Spor

Karditsa Iaponiki (Yunanistan)

H Grubu

Dreamland Gran Canaria (İspanya)

SL Benfica (Portekiz)

Le Mans Sarthe Basket (Fransa)

KK Spartak Office Shoes (Sırbistan)

Eleme Turu 1

Çeyrek finaller

Patrioti Levice (Slovakya) - Petrolina AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

Kalev/Cramo (Estonya) - Rilski Sportist (Bulgaristan)

Bakken Bears (Danimarka) - Kutaisi 2010 (Gürcistan)

Heroes Den Bosch (Hollanda) - Trepça (Kosova)

Eleme Turu 2

Çeyrek finaller

PAOK mateco (Yunanistan) - SC Derby (Karadağ)

Bursaspor - Löwen Braunschweig (Almanya)

Pallacanestro Reggiana (İtalya) - Pelister Bitola (Kuzey Makedonya)

CSM CSU Oradea (Romanya) - Windrose Giants Antwerp (Belçika)

Eleme Turu 3

Çeyrek finaller

UCAM Murcia (İspanya) - PGE Start Lublin (Polonya)

Karhu Basket Kauhajoki (Finlandiya) - Uniclub Bet Juventus Utena (Litvanya)

Falco Szombathely (Macaristan) - FC Porto (Portekiz)

Fribourg Olympic Basket (İsviçre) - Elan Chalon (Fransa)

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemre Yıldız - Spor
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