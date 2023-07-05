Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Normal Sezon Grupları Belli Oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) 8'inci sezonunun resmi kura çekimi töreni İsviçre'nin Mies kentinde yapıldı. Türkiye'yi temsil edecek takımların rakipleri belli oldu.

BCL'de Türkiye'yi normal sezonda temsil edecek Bursaspor, Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve Tofaş'ın rakipleri kura çekimi ile belli oldu. BCL'de normal sezon grupları şu şekilde oluştu:

A GRUBU

B GRUBU

C GRUBU

D GRUBU

E GRUBU

F GRUBU

G GRUBU

H GRUBU

*Eleme Turu 1 (Bakken Bears/KB Peja, Kalev Cramo/Norrkoping Dolphins, SL Benfica/TSU Tbilisi, Patrioti Levice/ Petrolina AEK LCA)

*Eleme Turu 2 (Cholet Basket/Telenet Giants Antwerp, FMP Soccerbet/Pallacanestro Varese, Happy Casa Brindisi/CSM CSU Oradea, Heroes Den Bosch/BG Gottingen)

*Eleme Turu 3 (SIG Strasbourg/Jonava CBet, Karhu Basket/Ironi Hay Motors Ness Ziona, Legia Warszawa/Ön Eleme Galibi**, Mornar Barsko Zlato/Monbus Obradoiro)

BCL 2023-2024 sezonunda 29 kulüp doğrudan normal sezonundan başlarken, 3 takım eleme turlarından eklenecek ve toplamda 32 takım mücadele edecek. BCL'in 2023-24 sezonu 25 Eylül'de eleme turları ile başlayacak ve 17 Ekim'de normal sezonla devam edecek.

Normal sezonda önceki sezonlarla aynı formatta olarak 4 takımdan oluşan 8 grup olacak. Grup liderleri doğrudan Son 16 Turu'na yükselirken, 2'nci ve 3'üncü sıradaki takımlar ocak ayında play-in serisi oynayacak. Ocak ayının sonlarında, Son 16 grup aşaması başlayacak ve nisan ayında oynanacak çeyrek finallerde mücadele edecek sekiz takım belli olacak. Dörtlü Final ise mayıs ayının ilk hafta sonu gerçekleşecek.