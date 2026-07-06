Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi, 8 Temmuz Çarşamba günü yapılacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu kura çekimi, 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yeni sezon, İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde TSİ 12.30'da yapılacak kura çekimiyle başlayacak.

Galatasaray MCT Technic kura çekiminde 1. torbada, Trabzonspor ise 4. torbada yer alacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon grup aşamasında mücadele edecek 32 takımın 30'u direkt olarak katılırken kalan iki kontenjan için 24 kulüp ön eleme turunda mücadele edecek.

Normal sezon grupları, dörder takımlı 8 grup halinde oynanacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan ekipler doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazanırken gruplarını ikinci ve üçüncü sırada bitiren takımlar ise çapraz eşleşme sonucunda tura katılabilmek için play-in maçları oynayacak.

Normal sezon grup maçları, 6 Ekim Salı günü oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Torbalar

FIBA ülkeler sıralaması ve Basketbol Şampiyonlar Ligi kulüp sıralamasına göre kuraya katılacak takımların bulunduğu torbalar şu şekilde:

1. Torba: AEK (Yunanistan), Galatasaray MCT Technic, Hapoel Holon (İsrail), Rytas Vilnius (Litvanya), Slavia Praha ERA NBK (Çekya), Telekom Bonn (Almanya), UCAM Murcia, Unicaja Malaga (İspanya)

2. Torba: ALBA BERLIN (Almanya), Asisa Joventut (İspanya), Cholet Basket, Nanterre 92, SIG Strasbourg (Fransa), Falco Szombathely (Macaristan), Pallacanestro Reggiana (İtalya), Peristeri Betsson (Yunanistan)

3. Torba: Juventus Utena (Litvanya), Bnei Penlink Herzliya (İsrail), Igokea m: tel (Bosna Hersek), Legia Warszawa (Polonya), Pallacanestro Varese (İtalya), Sabah (Azerbaycan), KK Spartak Office Shoes (Sırbistan), Windrose Giants Antwerp (Belçika)

4. Torba: Trabzonspor, BK Kvis Pardubice (Çekya), BMA365Bamberg Basket (Almanya), Cibona Zagreb (Hırvatistan), Porto (Portekiz), Surne Bilbao (İspanya), ön eleme turu galibi 1, ön eleme turu galibi 2

Eleme grupları

Normal sezon gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak son 2 ekibi belirleyecek olan ön eleme turu, 14-20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Yarışacak 24 kulüp iki gruba ayrılacak ve her grubun kazananı normal sezona yükselecek.

Türkiye'den Manisa Basket ve Denizli Basket'in bulunduğu eleme gruplarında yer alacak takımlar şöyle:

1. Grup: Batumi 2010 (Gürcistan), Bakken Bears Aarhus (Danimarka), CSM CSU Raiffeisen Oradea (Romanya), Fribourg Olympic Basket (İsviçre), Landstede Hammers (Hollanda), Patrioti Levice (Slovakya), Petrolina AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Salon Vilpas (Finlandiya)

2. Grup: BC Vienna (Avusturya), BK Opava (Çekya), Dziki Warszawa (Polonya), FIT/One Würzburg Baskets, RASTA Vechta (Almanya), Lions de Geneve (İsviçre), Manisa Basket, Denizli Basket, Kolossos H Hotels, Promitheas Patras (Yunanistan), Landau Lions (Azerbaycan), Manchester Basketball (Büyük Britanya), Rilski Sportist (Bulgaristan), Rio Breogan (İspanya), SL Benfica (Portekiz), VEF Riga (Letonya)