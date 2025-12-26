Haberler

Mersin'de kadınlar basketbol maçında oyuncular arasında kavga çıktı

Mersin'de kadınlar basketbol maçında oyuncular arasında kavga çıktı
Seçil Kauçuk Mersin Basketball ile Bodrum Basketbol arasında oynanan maç sonrası oyuncular arasında çıkan kavgada, Bodrum Basketbol oyuncusu Eydina Topçu hastaneye kaldırıldı. Mersin ekibi yönetimi olaydan dolayı özür diledi.

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi'nin 15'inci haftasında Mersin'de Seçil Kauçuk Mersin Basketball ile Bodrum Basketbol arasında oynanan maçın ardından oyuncular arasında kavga çıktı.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi'nin 15'inci haftasında Seçil Kauçuk Mersin Basketball ile Bodrum Basketbol Edip Buran Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma konuk Bodrum Basketbol'un 73-72'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Karşılaşma sonrası Seçil Kauçuk Mersin Basketball ile rakip takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Güvenlik güçleri ve iki ekibin teknik heyetleri, kavgaya müdahale ederek oyuncuları yatıştırdı. Kavga sırasında kaşı açılan Bodrum Basketbol oyuncu Eydina Topçu, sahadaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

'SPOR CAMİASINDAN ÖZÜR DİLİYORUZ'

Seçil Kauçuk Mersin Basketball Genel Menajeri Tolga Güleç, yaşanan olay ilgili yaptığı açıklamada üzgün olduklarını dile getirerek, "Olaya müdahale ederek sonlandırdık. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Karşı takımın başkanıyla da görüştük. Bu olayın nasıl cereyan ettiğini müsabaka görüntülerini izleyerek tespit etmeye çalışıyoruz. Olayı güzellikle bitirmeye çalışıyoruz çünkü karşı takım dost kulübümüz, insanlar da birbirini tanıyor. Maç sonunda yaşanan olay nedeniyle başta Mersinli basketbolseverler olmak üzere tüm ülkemizden, spor camiasından özür diliyoruz. Keşke bu olay yaşanmasaydı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
