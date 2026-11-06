Basketbol: Haftanın programı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 7, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 10. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Glint Çayırova Belediyesi-Pizzabulls Bordo Bandırma (Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi)

15.30 Türk Telekom-Biotekno Körfez Basket (Ankara)

18.00 Trabzonspor-Aliağa Petkimspor (Hayri Gür)

20.30 Bursaspor Basketbol-Fenerbahçe Tarfin (TOFAŞ)

8 Kasım Pazar:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Denizli Basket (Sinan Erdem)

15.30 Anadolu Efes-TOFAŞ (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Galatasaray MCT Technic-Esenler Erokspor (Sinan Erdem)

9 Kasım Pazartesi:

19.00 Karşıyaka-Beşiktaş (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 BOTAŞ-Fenerbahçe Tarfin (Sincan)

14.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş BOA (Sinan Erdem)

16.00 OGM Ormanspor-Turgutlu Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Çimsa ÇBK Mersin-Nesibe Aydın Okulları (Servet Tazegül)

16.30 İstanbul Gençlikspor-Melikgazi Basketbol (Başakşehir Spor Kompleksi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Yarın:

15.00 TED Ankara Kolejliler-Büyükçekmece Basketbol (Gölbaşı)

16.00 Kipaş K.B.B.-OGM Ormanspor (Kahramanmaraş Merkez)

16.00 Gaziantep Basketbol-Konya Büyükşehir Belediyespor (Kamil Ocak)

17.00 Keçiören Belediyesi Bağlum-Yalova Haremspor (TOBB ETÜ)

8 Kasım Pazar:

14.00 Finalspor- Cedi Osman Basketbol (TOFAŞ)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Mersinspor (Şehit Turgut Solak)

16.00 Fenerbahçe Gelişim-MKE Ankaragücü (Fenerbahçe Metro Enerji)

16.30 iLab Basketbol-Göztepe Isonem (Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi)

Kaynak: AA