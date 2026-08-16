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Milliler İsrail'i Devirdi, Son 16'da Hırvatistan'la Eşleşti

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- Türkiye: 72 - İsrail: 61 B Grubu'nu 2. sırada tamamlayan milliler, A Grubu 3.'sü Hırvatistan ile son 16 turunda karşılaşacak

Türkiye, Romanya'nın Mioveni kentinde düzenlenen FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında İsrail'i 72-61 yendi.

Sporturilor Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya iki takım da hücumda etkili başladı. İlk çeyreği İsrail 21-18 önde tamamladı. Milliler ikinci periyotta ise savunmasıyla öne çıktı. Hücumda da etkili görüntü çizen ay-yıldızlılar soyunma odasına 35-30 önde girdi.

Ay-yıldızı ekibin 3. çeyrekte temposu düştü. Bu periyodu İsrail 49-48 önde tamamladı. Son çeyrekte rakibine karşı üstün bir oyun ortaya koyan 16 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, parkeden 72-61'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla ikinci galibiyetini elde eden milliler, grubu ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızılar, 18 Ağustos Salı günü A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Hırvatistan'la son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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