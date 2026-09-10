Basketbol: FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası
- Porto Riko'yu 75-72 yenen Çin ile İtalya'ya 82-80 üstünlük kuran Avustralya, çeyrek finale yükselen son 2 ekip oldu
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda çeyrek final eleme maçları tamamlandı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvanın 6. gününde iki karşılaşma oynandı.
Günün ilk maçında Çin, Porto Riko'yu 75-72 yenerek çeyrek finale yükseldi. Diğer mücadelede ise Avustralya, İtalya'yı 82-80 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Dünya Kupası'nda bugün yapılacak çeyrek final müsabakalarının programı (TSİ) şöyle:
12.30 ABD-Macaristan
15.30 Çin-Fransa
18.45 Belçika-Almanya
21.45 Avustralya-İspanya
Kaynak: AA