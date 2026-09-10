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Basketbol: FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası

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- Porto Riko'yu 75-72 yenen Çin ile İtalya'ya 82-80 üstünlük kuran Avustralya, çeyrek finale yükselen son 2 ekip oldu

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda çeyrek final eleme maçları tamamlandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvanın 6. gününde iki karşılaşma oynandı.

Günün ilk maçında Çin, Porto Riko'yu 75-72 yenerek çeyrek finale yükseldi. Diğer mücadelede ise Avustralya, İtalya'yı 82-80 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Dünya Kupası'nda bugün yapılacak çeyrek final müsabakalarının programı (TSİ) şöyle:

12.30 ABD-Macaristan

15.30 Çin-Fransa

18.45 Belçika-Almanya

21.45 Avustralya-İspanya

Kaynak: AA
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