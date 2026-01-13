Haberler

Basketbol Türkiye Kupası'nda yer alacak takımlar belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk 8 sırada yer alan takımları belirledi. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom, Trabzonspor, Anadolu Efes, Safiport Erokspor ve TOFAŞ Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Kura çekimi 22 Ocak'ta yapılacak.

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda mücadele edecek takımlar belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta müsabakalarıyla birinci devre tamamlanırken ilk 8 sırada bulunan Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom, Trabzonspor, Anadolu Efes, Safiport Erokspor ve TOFAŞ, Türkiye Kupası'nda yer alma hakkı elde etti.

Formata göre ligin birinci yarısını ilk 4'te tamamlayan ekipler (Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom) ile ikinci 4'teki takımlar (Trabzonspor, Anadolu Efes, Safiport Erokspor ve TOFAŞ) 2 torbaya ayrılacak. Kura çekiminde ilk olarak çeyrek final eşleşmeleri belirlenirken daha sonra ev sahibi avantajını elde edecek takımlar belli olacak.

Tek maç üzerinden 17-18 Şubat'ta oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finalist ekipler, Dörtlü Final organizasyonu için Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir araya gelecek.

Dörtlü Final organizasyonunda ise lig sıralamasında lider ekibin çeyrek final galibiyle lig dördüncüsünün çeyrek final kazananı, lig ikincisinin çeyrek final galibiyle lig üçüncüsünün çeyrek final kazananı, 20-22 Şubat'ta karşı karşıya gelecek.

Erkekler Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 22 Ocak Perşembe günü düzenlenecek.

