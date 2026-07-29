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Basketbol: Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası

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- Türkiye: 90 - Avusturya: 64 Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde İtalya'nın rakibi oldu

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 90-64 yenen Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

İtalya'daki şampiyonada B Grubu maçlarını yenilgisiz lider tamamlayan milli takım, son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk periyodunu 21-17 önde geçen milliler, ikinci çeyrekte farkı çift haneye çıkarak soyunma odasına 43-30 üstün gitti.

Üçüncü periyodu 65-43 önde tamamlayan Türkiye, salondan 90-64 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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