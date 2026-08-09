Türkiye, İsveç'i 80-77 Yendi: 13. Oldu
- İsveç: 77 - Türkiye: 80 Ay-yıldızlı takım, turnuvayı 13. sırada tamamladı
18 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 13-14'üncülük maçında İsveç'i 80-77 mağlup etti.
Ay-yıldızlı ekip, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen şampiyonadaki klasman müsabakasında ev sahibi takım ile karşı karşıya geldi.
Kista Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini İsveç, 25-23 önde tamamladı. İkinci periyotta daha iyi bir oyun ortaya koyan milli takım, soyunma odasına 43-37 üstün gitti.
İkinci yarıya etkili başlayan İsveç, üçüncü çeyreği 60-56 önde bitirdi. Dördüncü ve son periyotta oyuna ağırlığını koyan Türkiye, mücadeleyi 80-77 kazandı.
Bu sonuçla 18 Yaş Altı Kadın Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 13. sırada tamamladı.