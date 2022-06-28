Başkan Palancıoğlu'ndan Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ne ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke ile birlikte Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

Melikgazi'de kupaları kazanmaya, madalyaları toplamaya engel olmadığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Maşallah futbolcularımız yürekleriyle kupaları alıp alıp geliyorlar. Gerçekten biz de sizlerle her zaman gurur duyuyoruz. Belediyemizin ismini ne güzel temsil ediyorsunuz. Bugün sizin aslında burada yakalamış olduğunuz başarı tüm kardeşlerimize bir örnek olarak gösterilmesi lazım. Yaşamış olduğunuz sıkıntılara rağmen başarıyı yakalama bütün kardeşlerimizin takdirle karşıladığı bir şey. Başkanı'mız Sayın Faruk Şahin'e, ekibine ve sporcularımıza, Melikgazi'mize kazandırdıkları büyük başarılar için teşekkür ediyorum. Daha büyük hedeflere koşmak için, hayatın her alanında engelli kardeşlerimizin yanında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ise, "Melikgazi Belediyesi olarak bizlere göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka ortadayken buraya kadar gelerek bizleri onure etmiştir. Bu kupayı boş yere kaldırmadığımızın göstergesi oldu. Ziyaretiniz için çok teşekkür ederim" diye konuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor